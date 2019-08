«Gamin de 8 ans», «Pas de leçons à me donner»: l’échange tendu entre Benoît Paire et Marion Bartoli

Après les critiques de l’ex-joueuse sur le comportement du tennisman français lors de son élimination au deuxième tour de l’US Open, la polémique s’est poursuivie sur Twitter.

Alors que le tennis français n’est déjà pas à la fête dans cet US Open avec le seul Gaël Monfils encore en lice, les Français ne se font pas non plus remarquer de la plus belle des manières hors du terrain.

Éliminé par le Slovène Aljaz Bedene au deuxième tour du dernier Grand Chelem de l’année, Benoît Paire avait refusé de serrer la main de son adversaire en fin de match. «Quand le mec me parle dans sa serviette juste au changement de côté quand je vais servir pour le set, je trouve ça irrespectueux», s’était justifié le joueur de 30 ans qui s’était également illustré par des insultes en plein match.

Nouvelle masterclass de Benoit Paire 😭😭 pic.twitter.com/xIVTxb34XO — PF (@FacileProno) August 29, 2019

Une défense qui n’avait pas convaincu Marion Bartoli, lauréate de Wimbledon en 2013 et devenue consultante sur Eurosport. «Inadmissible du début jusqu’à la fin, impardonnable, inqualifiable. On dirait un enfant de 8 ans qui a perdu son match dans un petit club du tournoi local», avait-elle lancé sur le plateau de la chaîne sportive.

Il n’en fallait pas plus pour que le joueur au tempérament de feu lui réponde sur Twitter. «Dis-moi Marion Bartoli, pas sûr que tu sois bien placée pour parler de ce sujet… Tu avais serré la main de Virginie à Eastbourne en 2009?»

Dis moi @bartoli_marion pas sûr que tu sois bien placée pour parler de ce sujet 🤷🏽???.. Tu avais serré la main de Virginie à Eastbourne en 2009? pic.twitter.com/KmqjONDGRK — paire benoit (@benoitpaire) August 30, 2019

La Française de 34 ans, retraitée depuis 2013, avait en effet refusé de serrer la main de Virginie Razzano après de violentes critiques tenues par sa compatriote dans les médias.

Notre plus grande différence restera dans le fait que je n‘ai jamais cassé une raquette ou traité mon adversaire de complètement nul

Cette comparaison a fait sortir de ses gonds Marion Bartoli, qui a directement répondu à Benoît Paire par une série de tweets très secs. «Tu ne connais pas du tout les faits de ce match et les raisons pour laquelle je n‘ai pas serré la main de Virginie, la seule fois de toute ma carrière, mais je crois que notre plus grande différence restera dans le fait que je n‘ai jamais cassé une raquette, traité mon adversaire de complètement nul et encore moins dit que pour oublier une défaite j’allais passer 15 jours à sortir en boîte de nuit! Donc en termes de leçons, je crois que tu peux franchement t’abstenir de m’en donner!»

Restera dans le fait que je n ai jamais cassé une raquette non plus, traité mon adversaire de complètement nul et encore moins dire que pour oublier une défaite je vais passer 15 jours à sortir en boîte de nuit !! Donc en terme de leçon je crois que tu peux franchement — Marion bartoli (@bartoli_marion) August 30, 2019

La suite au prochain épisode…