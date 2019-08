Luckassen en prêt pour renforcer la défense anderlechtoise

Anderlecht devrait engager dans les prochaines heures, sous la forme d’un prêt, le défenseur central Derrick Luckassen (24 ans, PSV). Mais la priorité reste toujours un attaquant.

Alors que la direction bruxelloise se démène pour trouver un attaquant, elle est sur le point de se trouver… un défenseur.

Derrick Luckassen (24 ans) devrait rejoindre la capitale, sous la forme d’un prêt, dans les prochaines heures. Passé par les sélections d’âge hollandaises, mais pas chez les A, Luckassen a été formé à l’AZ Alkmaar, pour qui il a disputé près de 100 matches entre 2014 et 2017. Transféré au PSV il n’a pas eu la même réussite, et a dû être prêté au Hertha Berlin la saison passée. Cette saison, il n’a pas encore joué en championnat, et un départ était souhaitable.

Quel attaquant?

L’autre dossier à régler avant lundi minuit, et la fin du mercato, est l’arrivée d’un attaquant. La piste Mbaye Diagne (Galatasaray) est toujours sur la table, mais ne constitue plus le plan A puisque la priorité des Mauves s’est portée sur Papiss Cissé. Attaquant d’expérience (34 ans), passé par Newcastle, l’international sénégalais plaît à Vincent Kompany.