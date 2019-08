VIDÉO | Lukaku répond aux critiques de Gary Neville: «Il n’a rien à dire sur mon professionnalisme»

Romelu Lukaku a répondu avec classe aux critiques du consultant et ancien joueur de Manchester United sur son prétendu «manque de professionnalisme».

«Surpoids», «manque de professionnalisme contagieux»: vivement critiqué par Gary Neville sur les réseaux sociaux après son départ pour l’Inter Milan, Romelu Lukaku a répondu à l’ex-défenseur de Manchester United dans une interview réalisée par la BBC. «Je ne vais pas l’attaquer publiquement. On est deux adultes et je n’ai pas besoin de réagir négativement. C’est un consultant qui est payé pour dire ce genre de choses. Je suis payé pour jouer au football», a simplement déclaré le joueur de 26 ans.

"[Gary Neville] is a pundit, he gets paid to say certain kinds of stuff, I'm paid to play football." pic.twitter.com/nTa4YxHOAf

«Il peut parler de ma forme physique mais il n’a rien à dire sur mon professionnalisme ou sur le fait que je ne travaille pas assez dur. Tous les entraîneurs avec qui j’ai travaillé disent la même chose de moi. Qu’a dit Ole Gunnar Solskjaer quand j’étais sur le terrain d’entraînement? Il a dit que je travaillais toujours dur et faisais toujours de mon mieux pour m’améliorer. Même chose avec José Mourinho et Roberto Martinez. Maintenant, c’est Antonio Conte qui le dit», a-t-il ajouté.

Le Belge a ensuite évoqué sa dernière saison mouvementée chez les Red Devils tout en remerciant son désormais ex-club pour tout ce qu’il lui a apporté. «L’année dernière a été une mauvaise année. Cela se passe dans le football. Vous devez juste passer à autre chose. Je suis très reconnaissant de cette expérience à Manchester United. Pas une bonne expérience parce qu‘on n’a rien gagné alors que je voulais gagner avec le club mais ils m’ont donné une chance. J’ai joué dans l’un des plus grands clubs du monde, donc je leur ferai toujours preuve de respect. À la fin, j’ai pensé que c’était mieux pour moi d’aller de l’avant et d’essayer autre chose.»

Une réaction pleine de classe pour le Diable rouge qui a déjà signé ses débuts à l’Inter de la plus belle des manières en inscrivant un but lors de son premier match avec les Nerazzuri face à Lecce.

Andy he admitted he was overweight ! He is over 100kg! He’s a Manchester United player!



He will score goals and do well at Inter Milan but unprofessionalism is contagious 😷 ! 👋