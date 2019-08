US Open - David Goffin qualifié pour les 8es de finale où il retrouvera Roger Federer

(Belga) David Goffin s'est qualifié pour les 8es de finale à l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année, sur le ciment de Flushing Meadows, vendredi à New York, à l'issue d'un match d'une énorme intensité. Le numéro 1 belge a battu l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 69e mondial, au 3e tour, au bout de 3 heures et 13 minutes de jeu: 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) et 7-5.

David Goffin (N.15), 15e joueur du monde, écarte ainsi Pablo Carreno Busta, 28 ans, demi-finaliste de l'édition 2017 de l'US Open et affrontera Roger Federer pour une place en quarts de finale. Le premier set aura été très disputé en effet et aura duré une heure et 20 minutes pour se terminer au jeu décisif, favorable au Liégeois (7 points à 5). Le deuxième aussi. Il se jouera aussi au jeu décisif. David Goffin aura sauvé trois balles de sets avant de conclure à 11 points à 9 pour mener 2 sets à 0 après 2 heures et 23 minutes de match. Le troisième set s'engageait bien pour Goffin, mais c'est lui qui allait le premier perdre sa mise en jeu pour permettre à l'Espagnol de mener 3-5 convertissant la 10e balle de break dans sa raquette. Goffin réagissait de suite pour convertir pour la première fois, lui aussi, sa 10e balle de break pour revenir à 4-5 sauvant au passage deux nouvelles balles de set. Revenu à 5 partout, le Liégeois avait repris l'ascendant moral dans cette rencontre prenant une seconde fois le service de son adversaire (6-5). Le Belge pouvait servir pour le gain du match. Il ne se fit pas prier pour clôturer les débats (7-5 sur sa 2e balle de match et sur un ace) et poursuivre sa route en 8es de finale. Le numéro 1 belge, 28 ans, avait rejoint les 8es de finale à l'US Open aussi ces deux dernières années sans cependant pouvoir aller plus loin. Goffin pourrait ainsi réussir son meilleur résultat dans le tournoi américain à condition de venir à bout en 8es de finale du Suisse Roger Federer (N.3), troisième joueur du monde. Roger Federer a de son côté écarté un peu plus tôt dans la soirée le Britannique Daniel Evans (ATP 58) en 1 heure 19 minutes de jeu à peine (6-2, 6-2, 6-1), soit onze minutes de moins que le premier set de Goffin. Il s'agira du 9e duel entre Roger Federer et David Goffin sur le circuit ATP. Le Bâlois mène 8 victoires à une. La seule fois que le Liégeois a battu l'ogre suisse, 38 ans, c'était en 2017 au Masters de Londres (2-6, 6-3, 6-4). Leur dernier duel remonte en finale du tournoi sur gazon de Halle, Allemagne, cette année (7-6 (7/2), 6-1). Federer passe ainsi le cap du 3e tour à l'US Open pour la 18e fois en 19 participations. Le Bâlois compte 102 victoires ATP à son palmarès, dont 20 tournois du Grand Chelem, 5 fois l'US Open. (Belga)