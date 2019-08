Michaël Heylen (Zulte Waregem) rejoint le FC Emmen

Michaël Heylen va poursuivre sa carrière aux Pays-Bas. Le défenseur belge de 25 ans a signé un contrat d’un an avec option pour une saison supplémentaire avec le FC Emmen, club de première division néerlandaise. Il quitte donc Zulte Waregem où il était arrivé en 2017 et avec qui il a disputé 52 matches.

Formé à Anderlecht, Heylen avait été prêté à Courtrai puis à Westerlo avant de revenir chez les Mauves pour accumuler 34 rencontres en deux saisons. Le défenseur de 25 ans peut également se targuer de 15 sélections et un but avec la sélection U21 belge.

«Après six saisons en Belgique, il était temps de quelque chose de nouveau et la compétition néerlandaise m’a toujours attiré», a déclaré Heylen. Le FC Emmen s’est incliné 1-3 contre Zwolle ce vendredi soir et occupe actuellement la 15e place d’Eredivisie avec 3 points après six matches.