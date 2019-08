Plus de 115.000 gobelets réutilisables prévus pour les Fêtes de Wallonie à Namur

La Ville de Namur et le Collège des comités de quartiers namurois (CCQN) ont prévu plus de 115.000 gobelets réutilisables pour les bars officiels des Fêtes de Wallonie, ont-ils indiqué vendredi. Si le projet pilote s'avère concluant, tous les bars des festivités pourraient être contraints à passer à ce type de gobelets à l'avenir, en ce compris ceux qui vendent le célèbre peket.

C'est la première fois que des gobelets réutilisables seront disponibles aux Fêtes de Wallonie à Namur. Ils seront proposés dans une dizaine de bars, à savoir ceux du CCQN, celui du Comité central de Wallonie situé place d'Armes et quelques exploitants privés qui ont souhaité rejoindre le projet pilote.

"Les gobelets réutilisables sont loués à la société Re'kwup. Chaque jour, elle nous les livrera, puis se chargera de les nettoyer dans ses installations à Ciney", a expliqué le président du CCQN, Etienne Dethier. "Au total, notre contrat prévoit de 115.000 à 150.000 gobelets pour l'ensemble des festivités. Ce sont dont autant de gobelets en plastique à usage unique qui ne seront plus utilisés. Cela, sans oublier les cartons de transport, puisque les gobelets réutilisables sont facilement emboîtables et nous avons aussi prévu des cruches en plastique."

Le budget de la location des gobelets réutilisables destinés au bars officiels s'élève à environ 13.000 euros et est pris en charge par la Ville de Namur. A terme, son objectif est d'obliger tous les commerçants namurois actifs lors des Fêtes de Wallonie à passer à ce type de gobelets.

"On a ramassé environ 220 mètres cubes de déchets l'an dernier. Cette année, on espère déjà obtenir une réduction d'environ 20%", a expliqué l'échevine de la Propreté publique et de l'Eco-consommation, Charlotte Deborsu. "Notre ambition est d'être encore plus éco-responsables à l'avenir. Si l'expérience est concluante, il se pourrait donc que nous demandions à l'ensemble des bars d'adhérer au système de gobelets réutilisables dès l'année prochaine. Même ceux qui vendent du peket pourraient être concernés, puisqu'il existe des gobelets écologiques de plus petite contenance."

En parallèle, des urinoirs de protection murale seront aussi installés afin de protéger les façades de plusieurs lieux stratégiques.