Jérôme Efong Nzolo: «Je préfère rester pauvre mais digne que riche et malhonnête»

À 44 ans, Jérôme Efong Nzolo poursuit sa carrière au Gabon, son pays d’origine. L’arbitrage dans le cœur et la D1 belge toujours dans un coin de la tête.

«Ça fait presque dix ans que je le répète: le contact entre Wasilewski et Witsel, c’est du passé pour moi. C’est un souvenir trop douloureux: ça me fait trop mal d’en parler. J’aimerais tellement que ce qu’il s’est passé ce jour-là ne soit jamais arrivé. Croyez-moi, ce sont des événements qu’on a envie d’oublier. Il y a tellement d’autres choses dont on peut parler...»

Au téléphone, Jérôme Efong Nzolo perd un court instant le ton jovial qui fait sa marque de fabrique. À 44 ans, l’ancien arbitre ne peut masquer une certaine émotion à l’évocation de ce clasico du 30 août 2009. Ce qu’il veut surtout retenir de son passage en Belgique, ce sont ces heures passées à siffler les équipes du pays, des élites aux plus jeunes.

«J’ai vécu tellement de bons moments sur les pelouses de D1. Mais ce qui est vrai, c’est que j’ai toujours pris énormément de plaisir à arbitrer la finale des minimes de la Young Cup (un tournoi de fin de saison dans le Hainaut, NDLR). Les gamins sont tellement innocents. Avec eux, il n’y a jamais de tricherie ou de mauvais coups.»

Désormais conseiller du ministre gabonais de l’Equipement, des Infrastructures et des Travaux Publics après avoir bossé au Ministère des Sports et au Ministère du Travail, l’ancien «meilleur arbitre de D1» - il a été récompensé à quatre reprises (en 2007, 2008, 2009 et 2013) - n’en a pas pour autant fini avec le football.

«En plus de mon travail, j’officie également en tant qu’instructeur des arbitres pour la FIFA, confirme le Belgo-Gabonais. Je suis passé de l’autre côté de la barrière afin de partager mes connaissances et mon expérience. Mon quotidien consiste donc à former et noter la nouvelle génération de referees. Au final, ce n’est pas très différent de ce que je faisais avant, en Belgique. À l’époque, j’étais déjà très critique envers moi-même: j’étais le premier à revoir et analyser mes prestations afin de m’améliorer.»

On ne m’a jamais approché à l’époque où j’officiais. Sans doute que les gens savaient bien qu’ils n’obtiendraient jamais rien de moi. Comme je dis, je préfère rester pauvre mais digne que riche et malhonnête.

Comme un symbole, la voix de Jérôme Efong Nzolo, qui revient en Belgique «de temps à autre», s’éclaircit toujours plus à mesure qu’il parle de football. «La D1? Je la suis dès que je peux. Et parfois même en direct depuis le Gabon, lorsque c’est possible. Ça me fait toujours autant de plaisir de voir des clubs belges qui s’illustrent sur la scène européenne, comme Bruges l’a fait cette semaine.» Et l’assistance-vidéo? «C’est un dispositif dont on parlait déjà à l’époque où j’étais encore en activité. On se disait que ce serait une bonne chose de voir cette technologie arriver dans les stades. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut aider les arbitres, qui sont un peu les mal aimés du football – on les critique constamment, sur n’importe quelle décision – est le bienvenu. Alors, oui, il y a encore des contestations mais j’ai l’impression que c’est moins le cas qu’avant. Et puis, au final, c’est toujours l’arbitre qui décide, non?» Des arbitres que l’homme en noir ne cessera jamais de défendre, même s’il préfère éluder les récentes accusations de corruption qui pèsent toujours sur certains de ses confrères belges.

«Je préfère ne pas m’exprimer sur le cas personnel d’autres arbitres, coupe le plus grand sourire que l’arbitrage belge ait jamais connu. La seule chose que je sais, c’est qu’on ne m’a jamais approché à l’époque où j’officiais. Sans doute que les gens savaient bien qu’ils n’obtiendraient jamais rien de moi. Comme je dis, je préfère rester pauvre mais digne que riche et malhonnête.»

Décidé à croquer pleinement dans la vie comme il l’a fait lors de son passage en Belgique, Jérôme Efong Nzolo a encore de la suite dans les idées. Son objectif? La présidence de la Fédération gabonaise de football. «Il y a un an et demi, j’ai été candidat à la présidence de la FEGAFOOT et j’ai atteint le 2e tour en compagnie de l’ancien président et de son successeur. Je sens que ce poste est à ma portée mais il faudra attendre la prochaine élection (en 2022) pour que je puisse me représenter à nouveau. Ce n’est pas pour tout de suite mais je me tiens prêt.» D’ici là, l’ancien arbitre continuera de tracer sa route, entre le Gabon et la Belgique.