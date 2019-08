Un bénéficiaire du CPAS agressé au couteau en pleine rue

Une personne qui s’était rendue au CPAS de Tournai afin de percevoir son allocation a été agressée au couteau en rue par deux individus mercredi, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Tournai.

Pour des raisons liées à l’enquête, cette agression n’a été dévoilée que vendredi par le parquet de Tournai-Mons. Les faits se sont déroulés mercredi après-midi, peu avant 15h00, à Tournai.

Alors qu’elle circulait dans la rue des Jésuites, dans le quartier St-Piat, une personne qui venait de percevoir son allocation mensuelle au CPAS de Tournai a été suivie par deux individus. Le premier l’a dépassée tandis que le second lui a maintenu les bras. La victime a été balancée de gauche à droite par son agresseur. Déstabilisée, celle-ci est tombée au sol.

Immédiatement, l’individu a exigé que le bénéficiaire de l’aide sociale lui donne son enveloppe contenant de l’argent. Face au refus de cette personne, le second malfrat est intervenu, a sorti un couteau de la poche de son pantalon et l’a placé sous le cou de la victime, qui était au sol. Après avoir à nouveau exigé l’enveloppe, l’individu a fouillé la victime et s’est lui-même emparé de cette enveloppe. Les deux agresseurs ont rapidement quitté les lieux.

On ignore le montant du préjudice. Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis. Le parquet de Tournai a été avisé des faits.