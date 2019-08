VIDÉOS | Tour d’Allemagne: coup double pour Kristoff malgré un gros numéro d’Evenepoel

Alexander Kristoff (UAE Emirates) a remporté vendredi au sprint la deuxième étape du 34e Tour d’Allemagne (2.HC) cycliste, disputée entre Marbourg et Göttingen (202 km).

Il a devancé Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) et Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) dans un sprint groupé. Le Norvégien est désormais leader du général, avec dix et douze secondes d’avance sur ses deux dauphins du jour.

Strong finish from @Kristoff87 ( @TeamUAEAbuDhabi ) on the last KM of stage 2 of the Deutschland Tour. #DeineTour #DeutschlandTour pic.twitter.com/X8KNn8qkcx

Remco Evenepoel aura été le grand animateur de cette étape. Parti à 106 km de l’arrivée, le jeune Belge n’a été repris que dans la dernière bosse, à 9,5 km de la ligne.

«Il a été très impressionnant, je n’étais pas sûr qu’on pourrait revenir sur lui», a commenté sur la ligne le vainqueur du jour à propos de Remco Evenepoel.

36km to go - 2 former @LeTour winner @GeraintThomas86 and @vincenzonibali are chasing @EvenepoelRemco who is now 2'40 ahead of the peloton!#DeineTour pic.twitter.com/zLp2QvjUMA