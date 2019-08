Internement pour un homme qui a abusé de mineurs

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a ordonné vendredi l’internement d’un jeune homme de 24 ans originaire de Termonde.

En 2017 et 2018, le prévenu a manipulé et mis sous pression deux mineures d’âge afin de les violer et d’abuser d’elles. Le tribunal évoque également des traitements inhumains.

Le jeune homme a rencontré les victimes dans un manège à Wolvertem et s’est lié d’amitié avec elles. Dans les mois qui ont suivi, ils les a embrigadées dans un monde fictif créé de toutes pièces, dans lequel il disait faire partie d’une organisation criminelle. Il a manipulé les jeunes filles afin de les isoler, il les a mises sous pression et les a menacées de conséquences terribles sur elles, leur famille, leurs amis et leurs chevaux.

Il a réussi à pousser l’une des jeunes filles à se mettre en relation avec lui et à lui envoyer des photos de nu. Il a fini par la violer, elle, ainsi que son amie à plusieurs reprises.

Le tribunal a pris les faits très au sérieux et a jugé qu’il y avait non seulement des faits de viol, d’agression sexuelle, de menaces et de pornographie enfantine, mais aussi des traitements inhumains.

Le tribunal a également estimé que le sens de la réalité était fortement altéré chez le jeune de 24 ans, qu’il avait une maturité psychologique limitée et souffrait d’une grave psychopathologie. Selon le juge, le jeune homme n’est donc pas responsable et doit être interné.