COUP DE SONDE | Quels tubes de l’été 1999 préférez-vous?

On vous accompagne en musique pour la dernière fois de l’été avec une playlist sortie tout droit des années 90.

Nostalgique des années 90, et plus particulièrement de l’année 1999? Pas de problème, on s’occupe de tout!

Nous avons sélectionné pour vous quinze morceaux qui ont cartonné lors de l’été 1999. Au programme? L’incontournable «Mambo No. 5» de Lou Bega, l’increvable «Tomber la chemise» de Zebda, «Vivre pour le meilleur» de Johnny Hallyday, ou encore «Livin’ la vida loca» de Ricky Martin.

Alors, prêts à danser et chanter?

C’est purement subjectif, juste pour le plaisir des oreilles et en souvenir du bon temps. Pour saupoudrer le tout, on vous propose de choisir vos cinq tubes préférés. À vos votes!