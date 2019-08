Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Les actifs de Nethys seront-ils rachetés par Stéphane Moreau?; Les adversaires de Bruges et Genk en Champions League; Un Jalhaytois en lice pour le championnat de Belgique des barmans: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 30 août.

1. Stéphane Moreau partira-t-il avec VOO?

«Stéphane Moreau s’emparera-t-il de VOO?» C’est ce que croient savoir nos confrères du Vif, qui viennent de publier un long article dans ce sens. Le patron de Nethys se préparerait à racheter certains actifs du groupe, comme VOO, Elicio et Win. Le vendeur serait dès lors aussi l’acheteur. Le bruit court depuis des mois: belle porte de sortie pour Stéphane Moreau. Mais la démarche serait désormais facilitée par la création récente, par le patron de Mithra François Fornieri, de deux sociétés (Ardentia Tech et Ardentia Holding), dont la gestion a été confiée à Stéphane Moreau. Réactions et explications.

2. ISPPC: pour le maintien d’un conseiller général

Pas d’illégalité ni de partialité, juste de l’incompréhension et peut-être de la maladresse: c’est le registre sur lequel les gestionnaires de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) sont allés plaider la cause de leur institution hier matin au cabinet de la ministre wallonne de tutelle en affaires courantes, la MR Valérie De Bue. S’ils prennent acte de ses décisions, ils n’en maintiennent pas moins deux de leurs projets recalés.

3. C’est royal pour Bruges et Red dingue pour Genk en Champions League

Le FC Bruges, opposé au PSG de Meunier et au Real Madrid d’Eden Hazard, et Genk, sur la route du Liverpool d’Origi et du Naples de Mertens, ont été gâtés.

4. Coupe de Belgique du meilleur barman: un Jalhaytois, formé en Thaïlande est en lice

Le barman de l’Osteria Bacetto sur les quais à Verviers a créé un cocktail détonnant qui lui vaut d’être sélectionné à un concours reconnu.

5. Les enfants de la Résistance sont à Bruxelles: «Nous avons un devoir de mémoire»

Lancée il y a quatre ans, la série de bandes dessinées «Les enfants de la Résistance» continue son carton et son petit bonhomme de chemin. Vincent Dugomier et Benoît Ers, l’auteur et le dessinateur, ont désormais sorti cinq tomes de cette BD qui permet aux plus jeunes de mieux comprendre l’histoire de la seconde guerre mondiale et le milieu de la résistance.

6. VIDÉO | Dans le camping des Hollandais à Spa: «Que Max gagne ou pas, on fait la fête jusque lundi»

Il est à peine plus de 7 h du matin, ce vendredi, veille d’un week-end de Formule 1 à Spa. Sur la pleine qui s’étend derrière les Combes, le camping des Hollandais s’éveille doucement.

Il est vrai que la nuit a été agitée. «C’est la grosse fiesta depuis vendredi dernier, ici, nous dit Tom, un supporter de Max Verstappen. Mais que Max gagne ou pas, on fera encore la fête jusque lundi».

7. Une association transfrontalière pour une Meuse potable

Pour la 5e fois, le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, a profité des coulisses du festival musical le Cabaret Vert pour inviter des élus belges. Durant plusieurs heures, ils se sont retrouvés sur une péniche affrétée pour l’événement afin de discuter de la thématique Meuse. Pour animer et diriger cette rencontre, le maire ardennais était accompagné de Li An Phoa, écologiste néerlandaise qui milite pour que les rivières soient potables.

8. Les véhicules anciens de l’US Army, une passion qui l’envahit depuis 40 ans

Dans le milieu des collectionneurs de matériel militaire ancien et dans celui des reconstitutions d’événements liés à la fin de Seconde Guerre mondiale, Freddy Delaunoit est connu comme le loup blanc. En témoigne le nombre d’affiches, calendriers, revues… où il figure au volant d’un de ses véhicules peints couleur vert olive. Et pour celui qui a participé aux cérémonies de la Libération en Normandie, en Corse à trois reprises, à Bastogne et partout en Belgique, les invitations aux concentrations et autres Remember days continuent de pleuvoir «C’est aussi du relationnel, c’est gai…»

9. VIDÉO| Trois jeunes à l’assaut des côtes anglaises pour une chasse aux déchets

Trois jeunes Brabançons prendront le large mardi à bord de leur Zinzinc, direction l’Écosse. Leur objectif: ramasser un maximum de déchets.

10. Tour d’Espagne: Teuns s’offre le maillot rouge

Dylan Teuns pointait, hier au départ de cette 6e étape, à la 25e place au général, à plus de 4 minutes du leader Angel Lopez. Au bout de ces 198,9 km entre Mora de Rubieros et Ares del Maestrat, notre compatriote a endossé le maillot rouge de leader. Ce qui veut dire que le vainqueur à la Planche des Belles Filles au dernier Tour de France a de la suite dans les idées, même s’il peut nourrir quelques regrets puisqu’il n’a pu empêcher son dernier compagnon d’échappée, Jesus Herrada (Cofidis) de le devancer pour la victoire d’étape.