Le foot en vidéo: Olympic - Visé en ouverture de D1 Amateurs, reprise provinciale en BW et au Luxembourg

Ce dimanche marque la dernière journée de rentrée foot chez les hommes. Que ce soit à l'échelon national (D1 Amateurs) ou provincial (Brabant Wallon et Luxembourg), les dernières équipes à n'avoir pas encore repris la compétition seront à l'oeuvre ce week-end.

D1 Amateurs

Olympic Charleroi - Visé: Week-end de rentrée en D1 Amateurs. Et il propose d'emblée un derby wallon aux promus de Visé, arrivés en D1 par le tour final. Les joueurs de la Cité de l'Oie iront défier l'Olympic de Charleroi.

D2 Amateurs

Acren-Lessines - Couvin-Mariembourg: Malgré les apparences et la multitude de localités annoncées, il s'agit bien d'une seule et même rencontre. Si le championnat est officiellement en route depuis une semaine, Couvin n'a pas encore entamé sa nouvelle saison en D2, la faute à la Coupe de Belgique. En effet, les Fagnards devaient accueillir leurs collègues namurois d'Onhaye lors de la première journée. Le "hic", c'est que le derby namurois d'ouverture a dû être reporté car les joueurs d'Onhaye étaient encore en lice en Croky Cup dimanche dernier (finalement battus par Alost lors du 5e tour de cette compétition, les Walhérois sont désormais "libres" de toute autre occupation). Pour le désormais Couvin-Mariembourg-Fraire, c'est donc la reprise et elle se fait loin de la maison, chez des Hennuyers qui ont subi la loi de l'UR Namur (3-2) lors de la première journée de D2 Amateurs.

Hamoir - Waremme: Les Liégeois se rencontrent "vite" en D2... Après déjà 2 rencontres entre clubs de la province pour le compte de la première journée (Stockay - Solières et Waremme - Tilleur), voici venir un troisième derby liégeois, le deuxième d'affilée pour les Waremmiens. À Hamoir, on reste sur un partage en déplacement à Durbuy (1-1) tandis que les Wawas ont surpris d'entrée de jeu en s'imposant 2-1 face à Tilleur... Plus facile pour attirer de nouveaux joueurs ? Toujours est-il que le club waremmien a annoncé la venue de deux éléments en renfort avant le déplacement à Hamoir.

D3A Amateurs

Gosselies - Pays Vert Ostiches: Deuxième journée et deuxième opposition 100% hennuyère pour les promus carolos de Gosselies, après la défaite lors de leur entrée en matière à Saint-Symphorien. Cette fois, ce sont les Athois du Pays Vert qui viennent inaugurer les installations de Gosselies pour cette première de la saison en D3 Amateurs.

D3B Amateurs

Rochefort - Habay-la-Neuve: Les points communs entre les deux équipes ? Elles viennent de débarquer en nationale. Habay, champion en P1 luxembourgeoise la saison dernière, et Rochefort, montant grâce à un tour final réussi, espèrent tous les deux sécuriser leur place à cet échelon. Autre similitude, elles viennent aussi toutes les deux d'inscrire 2 buts lors de la journée d'ouverture. À cette différence près que les deux buts luxembourgeois ont permis de décrocher le nul contre Aische. Rochefort n'a pas pu en dire autant lors de son déplacement à Raeren-Eynatten (un autre nouveau venu en D3 Amateurs), battu 3-2. Nul doute que les deux formations voudront en remettre une couche pour que deux réalisations rapportent, cette fois, les trois unités...

Aische - Ciney: Voici le premier derby namurois d'une longue série dans cette série B. Particulier pour certains, comme Laurent Dethier qui va tout faire pour être apte à jouer face à ses anciennes couleurs, lui qui était encore incertain en milieu de semaine. Les deux équipes n'ont pas encore gagné (nul aischois et défaite cinacienne en première journée). Côté cinacien, même si le compteur buts n'a pas encore été débloqué, le match d'ouverture a laissé présager de bonnes choses, dans le jeu proposé et dans la réaction affichée en pleine course à l'égalisation. La RUW peut-elle rectifier le tir dès ce samedi soir ?

Oppagne - Jodoigne: Et encore une nouvelle tête au programme de ce week-end. Les Brabançons de Jodoigne ont fêté le titre en P1 en mai dernier, les voici donc en D3 Amateurs. Petite "surprise" pour eux, ils se retrouvent avec les équipes namuroises, liégeoises et luxembourgeoises, alors que leurs confrères du BW sont tous en D3A. Jodoigne fera ainsi face à une concurrence doublement inconnue: la découverte de l'échelon national et l'énigme d'équipes géographiquement éloignées. Mais la première journée a montré que l'adaptation peut vite se faire et Jodoigne s'est imposé à la maison contre Meix-devant-Virton (avec Habay, difficile de faire plus loin...). De son côté, Oppagne-Wéris est allé s'imposé sur le plus petit des écarts sur la pelouse de Ciney.

Divisions provinciales

Dans cette deuxième sélection du foot régional en vidéo de la saison, un focus particulier sera apporté sur les divisions provinciales brabançonnes et luxembourgeoises, qui reprennent officiellement la compétition ce week-end.

Brabant Wallon

Grez-Doiceau - Wavre-Limal (P2B)

Waterloo B - La Hulpe (P3C)

Luxembourg

Freylange - Ethe (P1)

Vaux-Noville - Marloie (P1)

Nassogne - La Roche (P1)

Liège

Braives - Faimes (P2A)

Goé - Xhoffraix (P3D)

Stembert - Andrimont B (P4E)

