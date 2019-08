PHOTOS | Un escalier en béton bascule sur une voiture!

La livraison d’un escalier en béton a mal tourné, ce matin, sur le chantier maudit à proximité du centre culturel...

EdA On va finir par l’appeler le «Chantier maudit»: après une grue tombée sur une maison et sur le centre culturel en 2013 ou encore des problèmes de béton projetés sur des véhicules, la construction d’appartements à l’angle des rues Saint-Germaine et Roger Salengro - en lieu et place de l’usine Flamme - fait encore tristement parler de lui, ce vendredi.

Effet domino: quatre voitures endommagées

Un poids lourd est venu y livrer trois grands escaliers de béton. Le premier soulevé par des chaînes via la grande grue du chantier a été déséquilibré. Il a alors basculé sur un véhicule en stationnement qui a lui-même endommagé trois autres voitures par un effet domino.

La police est sur place pour les constatations d’usage.