Axel Witsel après son contact avec Marcin Wasilewski : «On a essayé de m’enterrer»

Contrairement à ce que craignaient certains observateurs, Marcin Wasilewski et Axel Witsel n’ont pas vu leur carrière brisée par leur contact du 30 août 2009.

«Je suis rétabli et je suis un homme heureux, mais je ressens encore tous les jours une raideur à l’endroit des opérations. [...] Chaque matin, quand je me lève, il faut que je me promène cinq minutes ou que je fasse des exercices pour que la raideur dans la région du péroné disparaisse. Les premiers pas sont difficiles. Il me faut un certain temps avant de redevenir mobile. Mais ça va. J’ai appris à vivre avec cela.»

Comme il l’a expliqué dans «La Dernière Heure», Marcin Wasilewski n’a pas vu sa carrière s’arrêter après son contact avec Axel Witsel.

Et à l’image de Marcin Wasilewski, opéré trois fois à la jambe, et qui, à 39 ans, joue aujourd’hui encore au Wisla Cracovie après être passé notamment par Leicester, le Diable rouge n’a pas vu non plus sa carrière brisée après ce match du 30 août 2009. Et ce, même si l’ancien Liégeois a récemment avoué avoir très mal vécu les jours qui ont suivi l’après-Clasico.

«J’ai malheureusement cassé la jambe d’un joueur. Après, cela a été la période la plus négative de ma carrière, surtout au niveau des médias, explique-t-il dans l’épisode d’«Inside Borussia Dortmund» diffusé sur Amazon Prime Vidéo depuis le 23/08. Ça a été dur pour moi et ma famille. J’étais jeune. On a essayé de m’enterrer, de me faire beaucoup de mal, à ma famille ou à moi-même. C’est à partir de ce moment-là que j’ai vraiment pris conscience de faire attention avec les médias. Ça m’a fait beaucoup réfléchir. Mentalement, j’ai dû prendre 10 ans d’avance sur un autre joueur. C’était une période vraiment difficile.»