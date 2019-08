(Belga) Sander Gille et Joran Vliegen, associés, ont été éliminé au premier tour du double à l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année, sur le ciment de Flushing Meadows, jeudi.

Sander Gille et Joran Vliegen ont été battu d'entrée par la 8e paire tête de série du tournoi composée de l'Argentin Horacio Zeballos et l'Espagnol Marcel Granollers, en deux sets: 7-6 (7-2), 7-5 et 1h28 de jeu. (Belga)