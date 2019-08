Europa League - "A 11 contre 11, je ne sais pas si nous aurions gagné"

(Belga) "A 11 contre 11, je ne sais pas si nous aurions pu gagner le match", a commenté le coach de l'AZ Alkmaar, Arne Slot, jeudi soir après la victoire de l'équipe néerlandaise face à l'Antwerp. "Nous devons l'admettre: à 11, l'Antwerp était la meilleure équipe."

L'Antwerp a été éliminé en barrages de l'Europa League suite à sa défaite 1-4 après prolongations contre l'AZ, jeudi, au stade Roi Baudouin. En fin de match, les Anversois se sont retrouvés à neuf après une série de cartes jaunes. Le match s'est bel et bien déroulé en faveur des visiteurs. "Nous avions besoin d'un peu de chance aujourd'hui. Pendant la première demi-heure, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Nous avions besoin d'un excellent Marco Bizot pour éviter de prendre deux ou trois buts. Juste avant le but de l'Antwerp, nous avons eu nos opportunités. Cependant, l'équipe adverse était réellement portée par ses fans et a donc résisté longtemps." (Belga)