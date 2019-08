Jupiler Pro League - Le Français Arnauld Mercier quitte Seraing pour aller entraîner Waasland-Beveren

(Belga) Arnauld Mercier sera le nouvel entraîneur de Waasland-Beveren, a annoncé le club de Seraing où l'entraîneur français était en poste. Arnauld Mercier, 47 ans, remplacera Adnan Custovic, remercié lundi par la direction waaslandienne.

"Nous avons pris acte du départ avec effet immédiat de notre directeur sportif, Arnauld Mercier, qui va rejoindre le club de Waasland-Beveren, pensionnaire de la D1A, où il officiera en tant qu'entraîneur", indique le club de D1 Amateurs. Arnauld Mercier était arrivé en janvier dans le club sérésien où il était revenu après un passage en 2014-2015. Il avait rejoint ensuite Roulers en D1B. Cet ancien joueur avait mis un terme a sa carrière de défenseur en 2004 à Valenciennes. Il a joué notamment en Italie et en France. Adnan Custovic a été lundi le premier entraîneur de la saison à se voir démis de ses fonctions après cinq des trente journées de la saison régulière de Jupiler Pro League de football. L'ex-attaquant de Mouscron et La Gantoise et ex-entraîneur d'Ostende, n'avait récolté qu'un seul point (1-1 à l'AS Eupen lors de la 3e journée) à la tête de l'équipe waeslandienne. Custovic, 41 ans, avait été nommé en novembre 2018. (Belga)