US Open - Petkovic, prochain 'adversaire de Mertens: "J'espère avoir une meilleure chance sur dur"

(Belga) Andrea Petkovic, 88e joueuse du monde, sera la prochaine adversaire d'Elise Mertens (WTA 25) à l'US Open après la victoire facile de la Limbourgeoise, 23 ans, 6-2, 6-2 jeudi au deuxième tour à New York contre la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 86). L'Allemande, 31 ans, dont la carrière a été jalonnée de blessures, a créé la surprise en dominant une autre Tchèque, Petra Kvitova, 6e mondiale, finaliste à l'Open d'Australie en janvier, 6-4, 6-4.

"Je suis si heureuse, s'est exclamée Petkovic après sa victoire. "Petra est l'une de mes joueuses préférées sur le circuit. C'est toujours très difficile de jouer contre elle, mais pour une raison ou une autre, elle me pousse toujours à me surpasser. La clé était de trouver les bonnes zones au service et d'être agressive quand l'occasion se présentait. Petra est si puissante, que si vous la laissez dicter le jeu, elle vous balaiera. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'étais là aux moments importants". Il s'agira de la deuxième confrontation en à peine plus de deux mois entre Elise Mertens et Andrea Petkovic. Les deux joueuses s'étaient ainsi rencontrées au tournoi WTA de Majorque, sur gazon, avec une victoire de la numéro 1 belge 6-2, 6-2. À New York, une ville qu'elle adore, l'Allemande, ancienne top 10 mondiale et demi-finaliste à Roland Garros en 2014, espère toutefois inverser la tendance. "J'ai perdu assez sèchement sur gazon contre elle, mais je pense que le gazon est aussi sa meilleure surface", a-t-elle estimé. "J'espère avoir une meilleure chance ici sur dur, où je me sens nettement plus à l'aise. Je suis à l'automne de ma carrière, pas encore à l'hiver, mais j'aime toujours les défis. Je vais tâcher de la mettre dans une situation la plus inconfortable possible". (Belga)