Bruges vs PSG en CL : Thomas Meunier est « super-heureux de pouvoir retourner à Bruges »

Le FC Bruges a hérité du Real Madrid, de Galatasaray et du PSG au tirage au sort de la Champions League, effectué ce jeudi.

Ce qui permettra donc à Thomas Meunier, l’arrière parisien, de défier son ancienne équipe… à moins que les derniers jours du mercato ne réservent encore quelques surprises. « Je suis super-heureux de pouvoir retourner à Bruges, en espérant que j’y serai aligné, a commenté le joueur ardennais dès la fin du tirage au sort. Cela me fait énormément plaisir de rentrer à la maison et de pouvoir accueillir les Brugeois à Paris aussi. Concernant les autres adversaires, défier une équipe mythique comme le Real et se produire dans une ambiance de folie comme à Galatasaray, c’est génial aussi. Pour moi, c’est un tirage parfait. »

Qualifié lui aussi pour la Champions League, avec l’Atalanta Bergame, Timothy Castagne découvrira cette épreuve en affrontant le Dynamo Zagreb, le Shakhtar Donetsk et surtout le redoutable Manchester City.