Les travailleurs de la FN et John Cockerill inquiets d’un embargo sur l’Arabie saoudite

La FGTB Métal de Liège a exprimé jeudi son inquiétude à l’égard d’un éventuel embargo sur l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite, client très important du secteur de l’armement wallon, en particulier de la FN Herstal et de John Cockerill. Elle a envoyé un courrier aux trois partis qui négocient la formation d’un gouvernement wallon afin de les rencontrer.

La FN Herstal occupe 1.500 travailleurs et John Cockerill (ex-CMI) 1.200. «Aujourd’hui, tous ces travailleurs et travailleuses ainsi que leurs familles sont dans l’incertitude quant à leur avenir. C’est inacceptable», souligne le syndicat socialiste.

Les licences d’exportation sont accordées par le gouvernement wallon. Or, celles qui concernent l’Arabie saoudite, qui mène la guerre au Yémen, sont très controversées et le syndicat redoute qu’un accord de majorité conclu entre le PS, le MR et Écolo ne les mettent en péril.

«Les impacts économiques et sociaux d’un non-octroi de licence d’exportation seraient donc dramatiques pour la pérennité des entreprises», avertit la FGTB.

A la FN, le montant des avances payées par l’Arabie Saoudite est de 180 millions d’euros, qui devront être remboursés et auxquels s’ajouteraient des pénalités contractuelles de 250 millions d’euros. A John Cockerill, le contrat Tourelle (fourniture de tourelles et de canons garnissant des chars d’assaut) représente 4 milliards, dont 2 restent actuellement à facturer, explique le syndicat.

Le non-respect du contrat engendrera une perte économique de 5 milliards, selon lui.

Si un embargo visant l’Arabie saoudite devait être instauré, ce n’est pas de la seule Wallonie qu’il devrait venir mais du niveau européen voire international.

«Un embargo unilatéral de la seule Wallonie, imposé au seul secteur de la Défense, n’aura aucun impact sur la situation humanitaire au Yémen et relève d’une totale hypocrisie. La Wallonie, seule, ne modifiera pas le commerce des armes à moins de choisir d’être le dindon de la farce. Par contre, cet embargo aura pour effet de supprimer l’activité économique en Wallonie et de la déplacer vers d’autres pays d’Europe et du monde. Aujourd’hui, près de 3.000 personnes attendent une réponse claire quant à leur avenir», conclut la FGTB.