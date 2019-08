Le débrief sportif du jour: Des Liégeois soupçonnés du meurtre de leur fils | Michel Aumont est mort | Majorité inédite en Italie

Des parents suspectés d’avoir tué leur fils de 19 ans, la mort du comédien Michel Aumont ou encore un nouveau gouvernement italien en passe d’être formé: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce jeudi.

1 Un jeune tué d’un coup de couteau: ses parents privés de liberté

Les parents du jeune de 19 ans qui a été tué hier mercredi, en milieu de journée, après avoir reçu un coup de couteau au thorax à son domicile de Sainte-Walburge (Liège), ont été privés de libertés.

2 Le comédien Michel Aumont est décédé

Le comédien Michel Aumont, lauréat de plusieurs Molières du théâtre français, est décédé à l’âge de 82 ans, a-t-on appris ce jeudi.

3 Crise politique italienne: une majorité inédite pour former un nouveau gouvernement

Le Premier ministre italien sortant Giuseppe Conte a accepté de former un nouveau gouvernement, soutenu par une inédite majorité entre sociaux-démocrates et Cinq Étoiles, indiquant vouloir un pays «plus juste, plus compétitif et plus inclusif».

4 Pénurie de sang: les stocks de O positif et O négatif en dégringolade

La Croix-Rouge lance un appel d’urgence: «Nous avons grandement besoin de donneurs du groupe O».

5 L’ouragan Dorian épargne relativement Porto Rico, la Floride menacée

L’île de Porto Rico a été relativement épargnée mercredi par l’ouragan Dorian, qui devrait se renforcer avant de toucher ce week-end la Floride, où l’état d’urgence a été déclaré.

