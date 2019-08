Plus de 160 communes participent aux Journées du Patrimoine, plus de 140 activités dans la seule province de Liège

Journées du Patrimoine en Wallonie: sur plus de 400 activités dans 164 communes wallonnes, 146 sont en province de Liège. Un spectacle inaugural, le 6 septembre, sera présenté dans le parc du château de Seneffe.

Un peu plus de la moitié des 84 communes en province de Liège participent à la 31e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie, le week-end des 7 et 8 septembre 2019. Sur plus de 400 activités dans 164 communes wallonnes, 146 sont en province de Liège, dont 16 en communauté germanophone, a indiqué ce jeudi William Ancion, président des Journées du Patrimoine.

La 31e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie est organisée sur le thème «Le patrimoine sur son 31!». Une thématique qui se décline en trois axes. «Les restaurations ayant été réalisées au cours des 30 dernières années, les lieux réaffectés sachant qu’un endroit qui ne trouve pas de fonction risque de péricliter et les lieux mis en valeur. Sur plus de 400 activités proposées, 164 communes sont concernées et 51 lieux sont présentés pour la première fois dans le cadre des Journées du Patrimoine», précise William Ancion. Un spectacle inaugural, le 6 septembre, sera présenté dans le parc du château de Seneffe.

En province de Liège, 47 communes sur les 84 participent. Il s’agit soit de visites libres, soit de visites guidées, soit de circuits emmenant d’un lieu à un autre. Bon nombre de lieux proposent également des activités pour les enfants. «Parmi les nouveautés, en province de Liège, seront à découvrir l’ârvô (passage voûté) de la Chartreuse, à Liège, qui permettait aux Chartreux de passer de leur domaine à leurs terres, la maison Lem à Herstal où les boiseries et peintures du 18e siècle ont été conservées ainsi qu’une ancienne maison de commerce en Neuvice, à Liège, qui a été rénovée pour accueillir une chocolaterie», souligne Madeleine Brilot, coordinatrice des Journées du Patrimoine.

Le secrétariat des Journées du Patrimoine, installé sur le site de l’ancienne abbaye cistercienne de la Paix-Dieu à Amay, qui abrite également le centre des métiers du patrimoine, proposera des animations le samedi après-midi. Les visiteurs pourront également observer l’évolution des opérations de restauration des lieux.

Grâce à une application gratuite pour smartphone ou tablette (Overly), il sera possible, en outre, de visiter treize sites en réalité augmentée. «Un peu comme dans Harry Potter, la photo scannée s’animera et permettra de réaliser une visite virtuelle. Il y a trois sites en province de Liège: la maison Lem à Herstal, le lycée de Waha à Liège et le Tonnelet à Spa».

Tous les sites sont accessibles gratuitement.