Vuelta: Jesus Herrada remporte la 6e étape, le Belge Dylan Teuns nouveau leader au général

L’Espagnol Jesus Herrada a remporté la 6e étape du Tour d’Espagne, entre Mora de Rubielos et Ares del Maestrat. Il a devancé sur la ligne le Belge Dylan Teuns, nouveau leader du classement général.

Le début de course a été marqué par plusieurs tentatives. La plus spectaculaire est à mettre à l’actif de Wout Poels. Le Néerlandais d’Ineos est passé seul en tête au sommet de Puerto de Nogueruelas (2e catégorie) et du Puerto de Linares (3e catégorie). Sa tentative prenait fin après le 41e km.

La bonne échappée se dessinait un peu plus loin. Onze hommes s’échappaient à Mosqueruela (km 46). Parmi eux, Dylan Teuns (Bahrain-Merida). Le Belge était accompagné par David de la Cruz (Ineos), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Jesus Herrada (Cofidis), Pawel Poljanski (Bora-Hansgrohe), Dorian Godon (AG2R La Mondiale), Tejay Van Garderen (EF Education First), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Nelson Oliveira (Movistar), Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) et Robert Gesink (Jumbo-Visma). L’écart grimpait progressivement pour atteindre les 3 minutes.

Grosse chute dans le peloton

Un peu après le 100e kilomètre, une chute massive survenait dans le peloton et provoquait des dégâts: l’Irlandais Nicolas Roche (Sunweb), qui aura porté le maillot rouge de leader trois jours durant, le Colombien Rigoberto Uran (EF Education First) et l’Espagnol Victor de la Parte (CCC), respectivement 5e, 6e et 13e du général, ainsi que le Britannique Hugh Carthy, équipier d’Uran, étaient contraints à l’abandon.

A 40 bornes de l’arrivée, les échappés conservaient 4 minutes d’avance sur un peloton contrôlé par l’équipe Astana du maillot rouge Miguel Angel Lopez.

L’Éthiopien Grmay tentait sa chance en solitaire à 28,5 km du but, sur la Puerto de Culla. Dans la descente, l’Américain Van Garderen chutait à son tour. Le Portugais Oliveira rejoignait Grmay en tête.

L’écart dépassant les 5 minutes, de la Cruz (23e à 4:35), qui a pris 3 secondes de bonification en chemin, et Teuns (25e à 4:43) pouvait commencer à rêver du maillot rouge.

Teuns en rouge

Le duo de tête entamait la montée finale vers Ares del Maestrat (7,9 km à 5%) avec une trentaine de secondes d’avance sur les poursuivants et 5:30 sur le peloton.

Teuns et Herrada revenaient et déposaient Oliveira et Grmay à 3 km de l’arrivée. Teuns, qui s’était débarassé de David de la Cruz, dictait l’allure afin de conquérir le maillot rouge. Le Belge payait ses efforts dans les derniers mètres, lorsqu’il n’a pu répondre à l’accélération d’Herrada. Ce dernier l’emportait avec 7 secondes d’avance sur Teuns. Mais le coureur de Bahrain-Merida, déjà lauréat de l’étape de la Planche des Belles Filles au Tour de France, parvenait à prendre 43 secondes à de la Cruz et ainsi s’emparer du maillot rouge.

Herrada, 29 ans, décroche la 15e victoire de sa carrière.

Le peloton avec le maillot rouge Lopez est arrivé à 5:44 du vainqueur du jour. Au général, Teuns est le nouveau leader avec 38 secondes d’avance sur Herrada et 1:00 sur Lopez.

Vendredi, la route continuera de monter entre Onda et le sommet de Mas de la Costa, une ascension de 4,1 km à 12,3%.