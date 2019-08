Vuelta: abandons de Nicolas Roche et Rigoberto Uran, 5e et 6e du général

L’Irlandais Nicolas Roche (Sunweb), le Colombien Rigoberto Uran (EF Education First) et l’Espagnol Victor de la Parte (CCC), respectivement 5e, 6e et 13e du général, ont abandonné le Tour d’Espagne durant la 6e étape. Le Britannique Hugh Carthy, équipier d’Uran, a également quitté la course.

Une chute massive est survenue dans le peloton après un peu plus de 100 kilomètres de course. Des coureurs de Lotto Soudal, Deceuninck-Quick Step, Jumbo-Visma sont aussi impliqués.

Roche, 35 ans, a perdu mercredi le maillot rouge qu’il avait endossé au soir de la 2e étape à Calpe. Il pointait à 57 secondes du nouveau leader, le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana). Uran, 32 ans, se trouvait lui à 59 secondes.

La 6e étape de la Vuelta relie Mora de Rubielos à Ares de Maestrat (198,9 km).