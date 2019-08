Mondiaux de judo: le Belge Matthias Casse pas «pleinement satisfait» de sa médaille d’argent

Le judoka belge Matthias Casse, médaillé d’argent en moins de 81 kg lors des Mondiaux mercredi à Tokyo à un an des Jeux Olympiques, est revenu sur sa journée passée sur les tatamis tokyoïtes.

«Ma longue et dure journée a été récompensée d’un titre de vice-champion du monde, c’est certainement un très beau résultat qui s’ajoute à une belle saison», a écrit le Mortselois de 22 ans, déjà champion d’Europe à Minsk fin juin, sur Instagram.

Les Mondiaux se déroulaient au Nippon Budokan, enceinte qui accueillera les compétitions de judo des JO l’année prochaine. «Combattre ici à un an des Jeux Olympiques a été fantastique, comme pouvoir sentir l’atmosphère de la foule dans le pays d’origine du judo», a ajouté le N.4 mondial dans sa catégorie.

Casse, qui a pris la mesure de l’Allemand Dominic Ressel (IJF 5) puis de l’Iranien Saeid Mollaei (IJF 1) pour se hisser en finale, a ensuite été battu sur ippon par l’Israélien Sagi Muki (IJF 2) dans le combat pour l’or.

Malgré son probant résultat, qui a fait de lui le plus jeune Belge vice-champion du monde de judo chez les seniors, Matthias Casse a déclaré «ne pas être entièrement satisfait de cette médaille d’argent». «Elle ne fait que me motiver à faire encore mieux aux Jeux de Tokyo et monter sur la plus haute marche du podium», a-t-il ponctué.