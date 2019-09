Nouvelle chaîne, JT adaptés, émissions modifiées: voici les principaux changements télévisés en Belgique

La rentrée télévisuelle sera faite de sports, de divertissements et d’infos. Photo News - RTL - RTBF

Une nouvelle chaîne, de nouveaux programmes, de nouveaux présentateurs: la rentrée s’annonce mouvementée sur les principales chaînes belges de télévision. On fait le point.

De l’arrivée en grande pompe de LN24 à la déprogrammation des «Reines du shopping» sur RTL TVI en passant par les nouveautés attendues dans les différents JT, retour sur les principales nouveautés télévisées des semaines à venir.

1 Une nouvelle chaîne d’informations en Belgique

Le 2 septembre, LN24, la première chaîne d’info en continu belge, prendra son envol. Un moment très attendu par ses dirigeants mais aussi par les téléspectateurs belges, curieux de découvrir ce BFM TV noir-jaune-rouge.

+ INTERVIEW | Christine Ockrent sur LN24 : «Serrer les dents»

2 Le RTL Info change ses habitudes

+ À LIRE | Ce qui va changer dans l’information sur RTL TVI

Un 13 Heures segmenté et qui commence plus tôt et un nouveau casting de présentateurs: dès le 2 septembre prochain, il va y avoir du changement du côté de l’info sur RTL TVI.

+ INTERVIEW | Luc Gilson au RTL Info 19 H: «J’avais envie de retrouver du temps pour ma famille»

3 Du neuf à la présentation des journaux de la RTBF

Ophélie Fontana est la nouvelle titulaire du JT de 13h sur la Une. Elle sera à l’antenne trois semaines par mois, l’autre semaine revenant à Véronique Barbier.

Ophélie Fontana prend la place de Nathalie Maleux, qui présentera désormais le JT de 19h30 en alternance avec François de Brigode.

Julie Morelle et Laurent Mathieu restent quant à eux à la barre des JT du week-end.

+ INTERVIEW | Nathalie Maleux au JT de 19 h 30: «Je me suis dit: pourquoi pas?»

4 RTL Group: 17 nouveautés pour la rentrée

La rentrée de RTL lundi prochain sera placée sous le signe de la nouveauté. Entre l’arrivée du jeune Loïc Van Impe, un jeune présentateur (26 ans) qui va animer une nouvelle émission quotidienne de cuisine, et la diffusion de «Make Belgium Great Again», avec Sophie Pendeville, ce sont près de 17 nouvelles émissions qui sont annoncées par la chaîne privée

+ À LIRE | Ce qui va faire l’actualité de la rentrée sur RTL

5 Place aux «kids» pour «The Voice Belgique»

Après huit saisons, «The Voice Belgique» fait place aux jeunes talents de Bruxelles et de Wallonie avec le lancement de «The Voice Kids».

+ À LIRE | « The Voice Kids » avec trois coaches de « The Voice Belgique »

6 RTL-TVI se passera des «Reines du shopping» à la rentrée

Malgré sa popularité auprès du grand public, «Les Reines du shopping» ne figurent plus dans la grille horaire de la chaîne privée belge.

+ À LIRE | Une nouvelle émission quotidienne pour remplacer « Les reines du shopping »

7 GuiHome quitte RTL pour la RTBF

L’humoriste namurois GuiHome quitte le groupe RTL pour la RTBF, c’est ce qu’a annoncé la chaîne publique lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée.

+ À LIRE | Divorce confirmé entre GuiHome et RTL

8 Les Diables rouges sur la RTBF, les Red Flames sur RTL

À quelques mois de l’Euro 2020 qu’elle diffusera également, la RTBF poursuit son aventure avec les Diables rouges. RTL TVI a, de son côté, choisi de soutenir les Red Flames. Tous les matchs qualificatifs pour l’Euro seront ainsi diffusés sur Club RTL (ou RTL Play) et Aline Zeler, l’ancienne internationale, vient renforcer l’équipe de consultants.

9 RTBF: «Wallons Nous!» cède sa place à «Stoemp, pèkèt… et des rawettes»

À 57 ans, le comédien Thierry De Coster entame une nouvelle carrière d’animateur télé. Avec «Stoemp, pèkèt… et des rawettes», il espère intéresser le grand public aux dialectes régionaux.

+ INTERVIEW | Thierry De Coster: «On ouvre l’émission dialectale au grand public»

10 Les 15 ans de Be tv: le plein de séries, de films et de sport

La chaîne belge à péage fêtera ses 15 ans le 29 octobre prochain. En attendant, elle s’offre une copieuse rentrée en renforçant ses trois piliers: séries, films et sport.

+ À LIRE | Be tv: la rentrée avec Freddy et les autres