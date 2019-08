Charleroi: de faux agents du CPAS font du porte-à-porte

Les agents du CPAS de Charleroi se rendent uniquement au domicile des bénéficiaires et doivent pouvoir présenter une carte avec leur nom et le logo du CPAS. BELGA

La police de Charleroi attire l’attention sur des arnaqueurs, qui sévissent en (faux) agents du CPAS.

Les policiers de Charleroi viennent de diffuser un message en vue d’alerter sur la présence d’arnaqueurs dans le centre. De faux agents du CPAS font du porte à porte, «soi-disant pour réduire votre facture d’énergie», précise-t-on du côté de la police carolo, qui appelle à la «vigilance».

«Il s’agit bien évidemment d’une arnaque», poursuit-on.

Et de préciser: «Les agents du CPAS de Charleroi se rendent uniquement au domicile des bénéficiaires et doivent pouvoir présenter une carte avec leur nom et le logo du CPAS. Nous vous invitons à la plus grande prudence et à ne pas laisser rentrer ces personnes dans votre domicile.»