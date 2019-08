F1: Valtteri Bottas confirmé chez Mercedes en 2020

Le Finlandais Valtteri Bottas sera à nouveau le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2020, a annoncé l’équipe allemande en marge du Grand Prix de Belgique.

Le pilote de 30 ans restera donc l’équipier du Britannique Lewis Hamilton, quintuple champion du monde.

Bottas est chez Mercedes depuis 2017, arrivé en remplacement de l’Allemand Nico Rosberg parti à la retraite à la suite de son titre mondial. Après avoir roulé pour Williams entre 2012 et 2016, il a remporté cinq Grand Prix pour Mercedes, dont ceux d’Australie et d’Azerbaïdjan cette saison. Actuel dauphin de Lewis Hamilton au classement, il a également grandement participé aux deux sacres constructeurs de Mercedes en terminant successivement 3e et 5e des deux derniers championnats.

«Mes performances s’améliorent d’année en année», a dit celui qui compte également 10 poles à son actif. «Cette prolongation de contrat est une très belle manière d’entamer cette deuxième partie de saison. Mon but principal est évidemment de devenir champion du monde. Je pense que sur papier, grâce à mon expérience avec l’équipe, Mercedes est le meilleur endroit pour tenter d’y parvenir en 2020.»