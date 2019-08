Pénurie de sang: les stocks de O positif et O négatif en dégringolade

La Croix-Rouge lance un appel d’urgence: «Nous avons grandement besoin de donneurs du groupe O».

On vous l’annonçait fin du mois de juillet, les stocks de sang sont en forte baisse. Le seuil d’alerte avait même été atteint pour le groupe O négatif.

«Malgré les nombreux efforts et la belle mobilisation cet été, les stocks de O positif et négatif ont dégringolé durant le mois d’août… mais les malades en ont toujours autant besoin», indique la Croix-Rouge.

La rentrée s’annonce donc particulièrement difficile. Un appel d’urgence est lancé: «Si vous êtes du groupe O et que vous avez donné il y a plus de 2 mois, nous avons grandement besoin de vous!».

Besoin également de donneurs B – et AB-

En parcourant le site, on remarque très vite que la Croix-Rouge manque également de poches du sang du groupe B – et AB-. «Les réserves sont actuellement mauvaises ou fragiles. Sans votre aide, nous ne pourrons plus faire face à la demande des hôpitaux», détaille l’association d’aide humanitaire.

Croix-Rouge

Informations utiles – L’agenda des collectes – Numéro d’appel: 0800 92 245 – Puis-je donner mon sang: le test ici

Partis au sud de la France ou au nord de l’Italie? 28 jours de délai

Attention si vous êtes parti dans le sud de la France ou dans le nord de l’Italie, il faut attendre un certain délai avant de pouvoir donner son sang.

«Le donneur doit patienter 28 jours à partir du moment où il est rentré de vacances», explique la porte-parole du centre de transfusion sanguine de Charleroi.

La cause? «Le sud de la France et le nord de l’Italie sont deux régions où les moustiques, plus particulièrement les moustiques tigres, sont très présents. Ils peuvent être porteurs de germes ou de parasites, qui ne sont pas dangereux en cas de piqûre pour le donneur de sang, mais qui peuvent s’avérer être nocifs pour le receveur, dont les défenses immunitaires sont déjà affaiblies. Cette interdiction n’est pas nouvelle. C’est juste que la zone concernée est plus étendue qu’auparavant.»

Le sud de la France et le nord de l’Italie sont deux régions où les moustiques, plus particulièrement les moustiques tigres, sont très présents