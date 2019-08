«Meilleur Pâtissier»: une habitante de Chaumont-Gistoux dans la 8e édition

Mercotte, Julia Vignali et Cyril LIgnac sont entourés des 14 candidats de la prochaine saison: Stéphanie, Sophie, Djellza, Anissa, Camille, Joëlle, Béatrice, Luanh, Lior, Mohamed, Stéphane, Baptiste, Bastien et François. Marie ETCHEGOYEN/M6

La prochaine édition du «Meilleur Pâtissier» comptera une Belge dans ses rangs: Lu-Anh, une quadragénaire de Chaumont-Gistoux aux inspirations asiatiques.

Diffusée à partir du 16 septembre sur RTL-TVI, la 8e saison du «Meilleur Pâtissier» a dévoilé, ce jeudi, les noms et les visages de ses nouveaux concurrents.

Au total, ils seront 14 (et non plus 12) à se disputer la victoire dans les jardins du château de Montfort l’Amaury.

Tantôt photographe culinaire, tantôt mannequin, ils viennent de France, du Canada mais aussi de Belgique.

En effet, notre pays sera représenté par une représentante: Lu-Anh, une analyste de données qui habite Chaumont-Gistoux (Brabant wallon).

Âgée de 42 ans, cette maman de deux garçons est décrite comme une compétitrice. «Elle a pratiqué un art martial vietnamien à haut niveau et en est même sortie médaillée au championnat d’Europe», peut-on d’ailleurs lire dans le dossier de presse diffusé par RTL-TVI.

Son style de patisserie? «Très figuratif et girly, s’inspirant de la culture japonaise et des animations en 3D.»