Un jeune tué d’un coup de couteau; Zapata attraction du GP de Spa… Dix histoires marquantes dans vos régions

Un jeune de 19 ans s’écroule en rue à Liège, tué d’un coup de couteau… ses parents privés de liberté

Un jeune homme, prénommé Bilal, est décédé ce mercredi en milieu de journée, dans le quartier Sainte-Walburge, à Liège.

La victime était un adolescent de 19 ans, tué à la suite d’un coup de couteau au thorax, a confirmé le parquet de Liège, qui a dans un premier temps indiqué que deux personnes de la «sphère familiale» avaient été interpellées pour audition.

Dans un second temps, le lendemain, on a appris que les parents de la victime avaient été privés de liberté.

Ce n’était pas la première fois que la police de Liège se rendait au domicile où le drame a eu lieu.

Taxe kilométrique à Bruxelles: difficile à mettre en pratique

Une ministre bruxelloise veut donc instaurer une taxe kilométrique sur le territoire de la Région.

Peut-elle faire cavalier seul? Est-ce si simple à mettre en pratique?

Oui mais ce n’est pas si simple: voilà comment résumer l’avis d’Edoardo Traversa, professeur de fiscalité à l’UCLouvain et Joost Kaesemans de la FEBIAC. Et ce en regard de la sortie de la ministre Groen de la Mobilité, Elke Van Den Brandt, à propos d’une taxe kilométrique à Bruxelles donc.

Baelen: il retrouve ceux qui ont cambriolé son abri de jardin

Dans la nuit du 19 au 20 août dernier, vers 4 heures du matin, l’abri de jardin de Pepe Lazzara, un habitant d’Honthem à Baelen, a été visité par des cambrioleurs. Ceux-ci ont notamment subtilisé une débroussailleuse, une enceinte portable et un souffleur.

Sous le coup de la colère et pour tenter de retrouver les auteurs, Pepe Lazzara et son épouse publient sur Facebook une description du cambriolage dont ils viennent d’être victimes, accompagnée de photos de vidéosurveillance sur lesquelles on aperçoit les malfrats.

GP de Belgique: Zapata sera l’attraction à Spa mais il est loin d’être un clown

Il a rehaussé – c’est le cas de le dire – le défilé français du 14 juillet de sa présence en survolant les Champs-Élysées et vient d’entrer dans l’histoire pour avoir traversé la Manche (en 22 minutes) sur sa planche volante. «Créateur et solutionneur de problèmes», comme il se décrit, l’inventeur autodidacte marseillais de 40 ans, Franky Zapata, sera l’une des attractions du Grand Prix de Belgique à l’occasion duquel il fera la course à une F1 (Red Bull) avec son engin volant, dimanche (repérage ce jeudi, essais samedi). Le spectacle ne sera donc pas que sur la piste, ce week-end.

Crèche: 4 000 m3 de terre en trop, la tuile!

On se presse à la crèche Li Tiyou (le tilleul, en wallon), puisque l’ouverture est imminente. Elle devait d’ailleurs, initialement, ouvrir pour le 1er septembre. «On a eu la visite de la coordinatrice de l’ONE ce mardi et notre dossier passe au comité subrégional dans la première quinzaine de septembre pour déterminer la date d’ouverture, fin septembre ou début octobre. On a eu un report pour cas de force majeure. Un orage a éclaté à la Pentecôte et nous avons eu des coulées de boue dans les espaces techniques, ce qui a retardé le travail des électriciens», confie Marie-Astrid Huynen-Kevers, présidente du CPAS.

Mais ce qui a fait débat, mardi soir en conseil, ce n’est pas la date d’ouverture de la crèche. «L’évacuation des terres coûterait 100 000€… Or, je n’ai jamais vu ce montant ni ce point dans le cahier des charges. On a oublié ce poste dans un dossier de deux millions d’euros? Et ce sera à charge de qui?», s’est insurgé le conseiller de Transition Citoyenne, Herbert Meyer.

Un soutien-gorge géant à l’hôtel de ville

Mardi matin, les services communaux ont accroché un soutien-gorge géant et multicolore sur la façade de l’hôtel de ville.

Réalisée par une vingtaine de crocheteuses-tricoteuses, l’œuvre est à mettre au compte de l’association Octobre Rose, qui vise à sensibiliser la population à la lutte contre le cancer du sein. Elle annonce la journée du samedi 7 septembre où un pinkday est organisé aux abords de la MJC avec deux marches de 5 et 10 km (départ à 14 h.), un spectacle avec des artistes locaux à partir de 15 h 15, des conseils en prévention avec la clinique du sein du Centre Hospitalier Mouscron, des stands et expos, et autres animations.

Les restes d’une plantation de cannabis retrouvés dans la rivière

Mardi soir, Jean-Marie Van De Stenne se promenait entre Romedenne et Vodelée. Qu’elle ne fût pas sa surprise et son dégoût de voir plusieurs dizaines de sacs-poubelle et caisses en cartons, balancés dans la rivière! Il prévient l’échevin de l’environnement, André Dubois, qui se rend sur place le soir même. Mercredi matin, Yves Moes, un ouvrier communal, était envoyé sur les lieux pour nettoyer. «C’est la première fois que je vois cela, autant, et dans la rivière…, confie-t-il. Faut vraiment pas être malin pour faire ça».

Alors qu’il commence à jeter les sacs sur la rive, une odeur nous parvient aux narines. Nous ouvrons un sac qui semblait contenir des restes de plantes ou de jardin. Les soupçons se confirment: il s’agit de restes de plantations de cannabis.

VIDÉO | Course-poursuite mortelle: le suspect décédé est un Français de 29 ans

Un suspect a été grièvement blessé lors d’une course-poursuite avec la police à Bruxelles, a indiqué ce mardi matin la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles. Celle-ci a ensuite annoncé que le suspect était décédé des suites de ses blessures.

Cet individu prenait la fuite en voiture, à bord de laquelle se trouvait une autre personne, lorsque des agents de police ont tiré dans sa direction.

Le suspect a donc été grièvement blessé et emmené à l’hôpital dans un état grave tandis que la seconde personne a été arrêtée.

VIDÉO | Découvrez en images l’E420, le contournement de Couvin

Au début du mois de septembre prochain, l’aménagement de la deuxième phase du contournement autoroutier de Couvin, entre le Ry de Rome et Brûly (frontière française), sera achevé. Il sera alors possible de circuler sur cette toute nouvelle autoroute E420 de Frasnes à Brûly en Belgique, puis jusqu’à Charleville-Mézières (La Francheville) en France via l’A304.

Les festivités programmées les 31 août et 1er septembre permettront à tous les curieux ainsi qu’aux habitants de la région qui ont côtoyé ce chantier titanesque pendant plusieurs années, de s’approprier cette nouvelle voirie en exclusivité, et d’une façon inédite avant que les véhicules l’envahissent.

«Je cherchais un endroit où dormir…»

Tamas H., 19 ans, un Hongrois domicilié à Molenbeek-Saint-Jean, fut surpris le 1er juillet dans l’avenue Maréchal Ney à Waterloo par Steve A., le propriétaire d’une voiture, interloqué, on peut le comprendre, par le fait qu’un inconnu s’était installé au volant de son véhicule et s’apprêtait manifestement à quitter les lieux en pleine nuit.

Cet inconnu prit fort mal la chose et porta plusieurs coups de pied au propriétaire, lequel appela les policiers et échangea quelques horions avec le candidat voleur qui eut le dessous et ne parvint donc pas à s’échapper.

