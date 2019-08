Frank Tsadjout, nouvelle recrue du Sporting Charleroi

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Après Kaveh Rezaei, Frank Tsadjout rejoint le Sporting Charleroi. Un nouvel attaquant pour les Zèbres.

«Suite à un accord entre les clubs du Milan AC et du Sporting de Charleroi, le jeune Frank Tsadjout sera prêté (1 an + option d’achat) à notre club», communique le club carolo.

Âgé de 20 ans, Tsadjout est un jeune attaquant et espoir du club lombard. Il possède la double nationalité italienne et camerounaise et mesure 1m90.

S’il n’a pas disputé de rencontres avec l’équipe première du Milan AC, il a réalisé une saison prometteuse avec les Espoirs. En 20 rencontres, il a inscrit dix buts et délivré trois passes décisives.

L’attaque des Zèbres se compose désormais de cinq joueurs: Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei, Jérémy Perbet, Adama Niane et Frank Tsadjout.