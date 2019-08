Quelques averses encore possibles ce jeudi

Le ciel sera d’abord très nuageux jeudi matin, prévoit l’Institut royal météorologique, avec quelques faibles pluies résiduelles surtout sur l’est du pays.

En cours de journée, les éclaircies reviendront à partir du littoral et la nébulosité deviendra variable. Un risque d’averse subsistera, surtout en Ardenne. Les températures seront en baisse mais elles atteindront encore 20 degrés le long du littoral, 24 ou 25 degrés dans la plupart des régions et 26 degrés en Gaume. Le vent sera d’abord faible à modéré de sud-ouest ou de directions variables. Il deviendra ensuite généralement modéré d’ouest.

Vendredi, le temps redeviendra estival avec des maxima de 20 à 25 degrés. On attend un nouveau pic de chaleur samedi: jusqu’à 26 degrés en bord de mer et en Ardenne, et 30 degrés en Campine.