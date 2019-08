Progression dans le nombre de Belges déclarant disposer de compte à l’étranger

L’administration fiscale note une progression dans le nombre de Belges déclarant disposer de compte, assurance ou construction juridique à l’étranger.

Les Belges sont de plus en plus nombreux à mentionner dans leur déclaration fiscale leur compte, assurance ou construction juridique à l’étranger, rapporte L’Echo jeudi.

Pour l’exercice d’imposition 2018, 173.048 Belges ont déclaré disposer d’un compte à l’étranger. C’est près de 10.000 de plus (+5,5%) qu’en 2017. L’administration fiscale a vu le nombre de déclarations d’assurances souscrites à l’étranger progresser de 4,4% à 45.825 et le nombre de Belges détenant une construction juridique (fondations, trusts…) atteindre 1.705 (50 de plus par rapport à 2017).

Selon des avocats-fiscalistes, la hausse s’explique surtout par l’échange de données accru entre les pays. Cette collaboration fiscale à l’échelle internationale rend pratiquement impossible aujourd’hui toute dissimulation de patrimoine à l’étranger.