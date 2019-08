Champions League - Philippe Clement: "Cette qualification est un exploit complet"

(Belga) "Cette qualification est un exploit complet", a réagi l'entraîneur Philippe Clement après la victoire du Club de Bruges 2-1 à domicile face au LASK mercredi soir au stade Jan Breydel.

"Aucune équipe belge n'était encore parvenue à atteindre la Ligue des Champions par cette voie", a ajouté le coach. "Nous savions que cela allait être une histoire difficile, mais nous avions l'ambition de remporter chaque match. Cette qualification est un casse-tête", ajoute-t-il précisant qu'il était estimé que le club n'avait que 5% de chance d'entrer en phase de groupes. Il admet avoir été fâché que le LASK ait pu, lors d'un moment d'inattention, rentrer à nouveau dans le jeu. "Mais bon, nous travaillons avec certains jeunes joueurs qui ne jouent ensemble que depuis 8 semaines. Ce sont des expériences utiles à prendre en compte à l'avenir", estime encore Philippe Clement. Valérien Ismaël, l'entraineur du LAKS éliminé, estime que le Club de Bruges mérite sa qualification. "En première mi-temps, nous avons vu le vrai club de Bruges. Ce n'était pas le cas lors du premier match aller. Avec des combinaisons rapides, ils nous ont posé des problèmes", a déclaré le Français. "Nous avons bien corrigé en deuxième mi-temps. Nous sommes sortis des vestiaires et nous étions mieux physiquement, et Bruges avait perdu sa fougue", a ajouté le coach évoquant un second souffle alors de son équipe. Le carton jour imposé au capitaine Trauner a toutefois été un point de rupture pour Linz admet-il. Il estime que ses joueurs ont bien représenté le football autrichien et que l'équipe tirera des leçons du match en vue de se préparer pour l'Europa League. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions aura lieu jeudi (18h) à Monaco. (Belga)