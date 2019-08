Quelque 10.000 visiteurs pour la journée portes ouvertes de la base de Coxyde

La base aérienne de Coxyde a accueilli mercredi quelque 10.000 visiteurs venus assister à ce qui pourrait être la dernière journée portes ouvertes organisée par cette installation militaire de Flandre occidentale à l'avenir incertain, a indiqué le commandant de la base.

L'accent a été mis, tout au long des démonstrations de la journée, sur la mission de recherche et de sauvetage ("Search and Rescue", SAR) - principalement en mer - dévolue à la 40ème escadrille, une unité équipée de trois - et à terme quatre - hélicoptères NH90 Caïman, les successeurs des mythiques Sea King retirés du service en mars dernier après plus de 40 ans de service.

Mais la journée a aussi été ponctuée de démonstrations d'avions de combat F-16 et de drones, a constaté l'agence Belga.

La base de Coxyde a ainsi accueilli quelque 10.000 personnes, a indiqué son commandant, le lieutenant-colonel Stéphane Roobroek.

Il s'est refusé à confirmer qu'il s'agissait de la dernière journée portes ouvertes (JPO) organisée par sa base, dont les hélicoptères Caïman devraient déménager de Coxyde à Ostende, en principe durant la seconde moitié de l'année 2023, selon une annonce faite en avril dernier par les autorités militaires et les bourgmestres de la commune de Coxyde et de la ville d'Ostende. L'aéroport d'Ostende est censé accueillir les militaires à cette échéance, mais aucune décision concrète n'a encore été prise en ce sens par le gouvernement en affaires courantes, ot indiqué des sources concordantes - avec les deux bourgmestres, Marc Vanden Bussche et Bart Tommelein (Open Vld tous deux) - et la province de Flandre occidentale.