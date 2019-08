TC Nivelles - Vols en série à Rebecq et Tubize: dix-huit mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Rachid M., un habitant de Tubize âgé de 40 ans, à dix mois d'emprisonnement ferme. Au vu de ses antécédents judiciaires, l'homme n'avait plus droit au sursis et s'est rendu coupable d'une série de vols et de tentatives de vol, en avril dernier à Rebecq et à Tubize.

Dans la nuit du 21 au 22 avril 2019, le prévenu s'est aperçu que la police avait localisé son véhicule - lequel n'était pas en ordre d'immatriculation et d'assurances - sur un parking de Rebecq. Il venait de rendre visite à un de ses amis et avait consommé des stupéfiants, d'après ce qu'il a expliqué au tribunal. Après avoir erré dans le village, il a volé pour rentrer chez lui une camionnette qui contenait de l'outillage.

Une fois en possession d'outils, il a fait quelques étapes par des magasins de proximité, se servant d'un tournevis pour forcer les accès. Il s'est notamment emparé d'un ordinateur portable et de l'argent d'une caisse, tentant aussi d'entrer chez des particuliers, dans un commerce de plantes et dans une pharmacie.

Les images de vidéosurveillance recueillies par les enquêteurs ont permis d'identifier le prévenu, qui est déjà connu des autorités et dont le casier judiciaire est bien fourni. Il n'avait d'ailleurs plus droit au sursis en raison de ses antécédents judiciaires.