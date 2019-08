Le "Festin" de Lessines commémorera un double souvenir

Les 441e "Fêtes historiques du Festin" de Lessines auront lieu ces samedi 31 août et dimanche 1er septembre. Cette année, les Lessinois fêteront aussi le 75e anniversaire de la libération de leur ville.

Depuis plus de 400 ans, Lessines célèbre son "Festin" le week-end du 1er dimanche de septembre. Cette année, c'est un double souvenir que les Lessinois fêteront. Alors qu'en 1578 "Tramasure" repoussait les assaillants de la ville, les forces de l'intérieur libéraient Lessines du IIIe Reich en 1944. Dès lors, 75 ans après le "Festin de la Libération", des véhicules militaires d'époque marqueront cet anniversaire.

Sur le plan historique, la ville de Lessines a été assiégée au 16e siècle. Grâce à la "Compagnie de la Jeunesse", composée de célibataires à la tête de laquelle se trouve le capitaine Sébastien de Tramasure, les Lessinois sont sortis victorieux. La population était certaine que cette victoire était due à l'intercession de la Vierge dont une statue surmontait la Porte d'Ogy. Au terme des combats, Tramasure lui avait remis son épée en forme d'ex-voto. Depuis cette époque, Notre-Dame est connue sous le vocable de Notre-Dame de la Porte d'Ogy.

La fête débutera ce samedi à 11h00 par la "Grande volée" des cloches de l'église Saint-Pierre, suivie par le 440e "Festin", puis par l'ouverture de la Franche-Foire aux artistes, artisans et métiers d'Art. Animé par divers spectacles, le banquet du "Festin Nocturne" commencera vers 20h00. Un feu d'artifice sera tiré à 23h00.

La journée du dimanche 1er septembre commencera à 09h30 par "L'Escorte solennelle" à Notre-Dame de la Porte d'Ogy, puis à 10h00 par la "Grand-messe renaissance" et l'ouverture de la "Franche-foire" des artistes, artisans et métiers d'art. Le "Grand Cortège" et la "Procession historique" débuteront à 15h00.

Le cortège constitue une fresque historique qui dévoile toute la société lessinoise de l'époque mais aussi de l'Europe. En effet, les souverains et hautes autorités qui ont eu un rôle dans les faits de 1578 sont présents. Pour sa part la procession historique regroupe une vingtaine de groupes représentant les sociétés religieuses du Lessines de 1578. Escortés par les confréries, on y retrouve des reliquaires, châsses, statues et autres bannières. Des délégations des principales processions historiques de Belgique, notamment Mons, Nivelles et Tournai, se joindront au cortège. La remise de l'épée à la chapelle Notre-Dame de la "Porte d'Ogy" aura lieu à 17h30. Les réjouissances et le combat des "Echasseurs Namurois" débuteront dès 18h00. Renseignements auprès de l'ASBL organisatrice (0471/54.75.26, festin@festin.be).