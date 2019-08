Les 50 ans d’Apollo 11: des images inédites dans 200 cinémas français, belges et suisses

«Apollo 11»: la mythique mission sera à l’affiche de plus de 200 cinémas français, belges et suisses du 4 au 8 septembre, à l’occasion du cinquantenaire de la plus grande conquête spatiale.

Le «petit pas» de Neil Armstrong sur la Lune pendant la mythique mission Apollo 11 sera à l’affiche de plus de 200 cinémas français, belges et suisses du 4 au 8 septembre, à l’occasion du cinquantenaire de la plus grande conquête spatiale.

Le nouveau film documentaire américain «Apollo 11», qui raconte les premiers pas de l’Homme sur la Lune, sera projeté dans le cadre des séances Pathé Live.

Composé d’images 70 mm inédites et des extraits audio choisis sur plus de 11.000 heures d’enregistrements, ce film, qui sera proposé en Imax dans les salles équipées, plonge le spectateur au cœur de la plus célèbre mission de la Nasa, en immersion aux côtés des astronautes, permettant de vivre la journée du 21 juillet 1969.

«En termes de qualité, c’est 100% des images qui n’ont jamais vraiment été vues jusqu’ici»

«Une bonne moitié du film est composée d’images inédites, mais en vérité, en termes de qualité, c’est 100% des images qui n’ont jamais vraiment été vues jusqu’ici, parce que nous avons re-scanné tout le nouveau matériel, mais aussi l’existant», a expliqué le réalisateur, Todd Douglas Miller.

Le premier plan du film coupe le souffle: en couleurs et en grand format, les chenilles du gigantesque transporteur de la Nasa remplissent l’écran. L’engin achemine la massive fusée Saturn qui lancera les astronautes.

Les cameramen de l’époque ont aussi filmé l’attente fébrile des milliers d’anonymes, allongés sur les plages américaines, en famille, jumelles à la main.

Dans la salle d’allumage, l’image de rangées d’ingénieurs – des hommes à perte de vue, en chemisettes blanches et cravates sombres – tranche avec celle des salles de contrôle actuelles, plus féminisées, de la Nasa et de SpaceX.

Parmi les séquences les plus spectaculaires, la descente éprouvante de l’«Eagle» jusqu’à son alunissage.

