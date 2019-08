Saeid Ezatolahi, un médian iranien prêté à Eupen

L'AS Eupen vient d'obtenir le prêt de Saeid Ezatolahi. L’international iranien est prêté pour un an avec option d'achat par l’équipe russe FK Rostov à Eupen.

"Saeid Ezatolahi a débuté sa carrière en 2012 en Persian Gulf Pro League dans son club d’origine Malavan Anzali. Via les U19 de l’Atlético de Madrid, il a rejoint en 2015 le FK Rostov. En Russie, Saeid Ezatolahi a disputé 36 matches de première division pour le FK Rostov, Amkar Perm et Anzhi ainsi que 6 matches de Ligue des Champions pour le FK Rostov" détaille l'AS Eupen via communiqué.

Christoph Henkel, directeur général de l'AS Eupen, a déclaré après la signature du contrat avec le nouveau joueur venant de la Premier League de Russie : « Saeid Ezatolahi a prouvé son talent et ses capacités tant qu’en première ligue russe qu’en équipe nationale iranienne. Avec l’Iran, Saeid a participé à la Coupe du Monde 2018 et a disputé les matches de groupe contre l’Espagne et le Portugal. Bien qu’il n’ait que 22 ans, il a déjà été sélectionné 28 fois pour l’équipe nationale A de son pays. Je suis persuadé que Saeid Ezatolahi sera un véritable renfort pour notre équipe et qu’il nous aidera à jouer une bonne saison en Pro League. Nous souhaitons la bienvenue à Saeid à la KAS Eupen et lui souhaitons beaucoup de succès dans notre club ».