Le débrief du jour: alerte aux orages | Les causes de la chute de Bjorg Lambrecht | Débat sur la taxe km bruxelloise

Les orages sont annoncés, on en sait plus sur la cause de la chute du cycliste Bjorg Lambrecht, la taxe kilométrique fait débat à Bruxelles: voici le condensé de l’actualité de ce mercredi.

1. Alerte de l’IRM pour les orages

La 3e vague de chaleur de l’été à peine actée, les orages font leur réapparition en fin de journée.

LIRE | Alerte jaune aux orages

2. Les causes de la chute de Bjorg Lambrecht

Les résultats de l’enquête consacrée au décès de Bjorg Lambrecht durant le Tour de Pologne, le 05 août dernier, ont été communiqués. Le jeune coureur (22 ans) a percuté mortellement une canalisation en béton située sur le bord de la route après avoir dévié de sa trajectoire à cause d’un réflecteur de trafic.

LIRE | Bjorg Lambrecht : les enquêteurs ont découvert la cause de sa chute

3. Vif débat sur la taxe kilométrique à Bruxelles

La ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a annoncé qu’elle voulait instaurer une taxe kilométrique pour tous les véhicules circulant à Bruxelles d’ici la fin de la législature. De quoi susciter un vif débat!

LIRE | L’annonce d’une taxation kilométrique fait débat jusque dans la majorité : « Naïveté ou mépris »

4. Éruption du Stromboli

Une forte éruption volcanique s’est produite sur l’île italienne de Stromboli. Elle a provoqué des incendies mais n’a pas fait de victimes humaines.

LIRE | Le Stromboli est à nouveau entré en éruption

5. Brexit: le Parlement britannique suspendu

Son Premier ministre Boris Johnson lui avait réclamé: la reine Elisabeth II a approuvé la suspension des travaux du Parlement britannique entre la première moitié de septembre et le 14 octobre.

LIRE | Brexit : la reine Élisabeth II entérine la suspension du Parlement britannique