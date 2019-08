VIDÉO | L'AS Eupen lance son hymne « On est là! »

Les réseaux sociaux avaient déjà laissé entrevoir le projet, on en sait désormais plus sur le nouvel hymne de l'AS Eupen, dévoilé ce mercredi. En allemand, avec une phrase en français, la chanson résonnera désormais au Kehrweg.

"« Team Belgien », un trio d’auteurs-compositeurs à succès originaires d’Eupen ont écrit et produit une chanson pour le club en collaboration avec les supporters de l'AS Eupen, fait savoir le club eupenois. L'hymne a été présenté en exclusivité mercredi dernier aux joueurs et aux clubs de supporters à l’occasion du barbecue pour les fanclubs et a suscité beaucoup d'enthousiasme parmi tous les invités."

Bonne nouvelle, les auteurs ont eu le bon goût de chanter "AS Eupen" et pas "KAS Eupen", soit l'appellation que s'obstine à employer la direction du club depuis le rachat du club par les Qatari.

"Juste avant le match à domicile contre Saint-Trond ce samedi 31 août, l’hymne sera retransmis pour la première fois dans le stade à 17h20. Des dépliants avec les paroles ainsi que des drapeaux seront distribués aux entrées des tribunes afin de faciliter l’interprétation de l’hymne tous ensemble lors de la journée familiale. Les paroles pourront également être lues sur les panneaux LED. Nous aimerions profiter de l'occasion pour remercier une fois de plus, nos clubs de supporters, le trio d’auteurs-compositeurs « Team Belgien » et le chanteur de l’hymne Mike Thissen." conclut l'AS Eupen.