Matthias Casse, vice-champion du monde à un an des Jeux olympiques

Champion d’Europe en titre, Matthias Casse a décroché la médaille d’argent aux Mondiaux de judo, ce mercredi, à Tokyo.

«Je suis champion d’Europe en titre et 4e au ranking mondial: je ne dois donc craindre personne.» Gonflé à bloc avant de participer à son deuxième championnat du monde chez les seniors, le champion d’Europe Matthias Casse (22 ans) n’est pas passé loin d’un incroyable doublé Euro-Mondiaux. Et pour cause, seul l’Israélien Sagi Muki, 2e mondial, est parvenu à venir à bout de la ténacité du partenaire d’entraînement de Dirk Van Tichelt.

Habituée aux défis physiques, la nouvelle star du judo belge a, en effet, enchaîné les victoires sur les tapis tokyoïtes afin de se hisser jusqu’en finale de sa catégorie (-81 kg).

Qualifié pour les demi-finales après avoir écarté successivement le Chinois Zha Lasai (IJF 72), l’Italien Antonio Esposito (IJF 24), le Slovaque Filip Stancel (IJF 91) et l’Allemand Dominic Ressel (IJF 5), Matthias Casse s’est assuré d’une première médaille mondiale en dominant l’Iranien Saeid Mollaei, le N°1 mondial et champion du monde en 2018.

Malheureusement, comme Sami Chouchi en finale de l’Euro 2018, le champion d’Europe en titre s’est incliné lors de son dernier combat de la journée face à Sagi Muki. D’abord contré intelligement par l’Israélien, le Belge a concédé dans la foulée un second waza-ari fatal.

Reste qu’avec cette médaille d’argent, Matthias Casse décroche sa première médaille à ce niveau. C’est également le premier judoka belge à monter sur le podium des Mondiaux 2019.

Chouchi sorti aux portes des quarts de finale

Dans la même catégorie de poids, Sami Chouchi, 19e mondial, n’est pas parvenu à se qualifier pour le tableau final de la compétition.

Sa préparation un brin perturbée par de légers problèmes de santé, le judoka bruxellois a toutefois atteint les huitièmes de finale des championnats du monde après s’être débarassé successivement du Koweitien Abdullah Alkhuzam (IJF 171), l’Italien Christian Parlati (IJF 25) et le Portoricain Adrian Gandia (IJF 55).

Malheureusement, aux portes des quarts de finale, le vice-champion d’Europe 2018 n’a rien pu faire face à Luka Maisuradze (IJF 29). Le Géorgien qui a d’ailleurs décroché la médaille de bronze des Mondiaux après être venu à bout de Saeid Mollaei, l’ancien adversaire de Matthias Casse, en petite finale.