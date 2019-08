L’annonce d’une taxation kilométrique fait débat jusque dans la majorité: «Naïveté ou mépris»

La ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), a annoncé dans L’Echo et De Tijd qu’elle voulait instaurer une taxe kilométrique pour tous les véhicules circulant à Bruxelles d’ici la fin de la législature. De quoi susciter un vif débat!

La volonté exprimée par la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) d’accélérer la mise en place d’une taxation au kilomètre des véhicules à Bruxelles à défaut de projets présentés par les deux autres Régions du pays suscite le débat jusqu’au sein même de la majorité.

Le ministre Sven Gatz (Open Vld) a jugé prématurées les déclarations de sa collègue. Du côté socialiste, pas de réaction directe au gouvernement ou au parlement régional mais l’annonce fait déjà vrombir au sud du pays. Le ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles André Flahaut a fustigé l’idée écologiste. «Imaginer que les navetteurs brabançons wallons et de toute la Wallonie accepteront la taxe kilométrique bruxelloise sans broncher… c’est naïveté ou mépris!!», a-t-il réagi sur Twitter depuis ses terres nivelloises.

Dans l’opposition au parlement bruxellois, la députée MR Alexia Bertrand s’interroge sur les conséquences d’une telle mesure prise sans concertation avec les autres Régions. «Cela implique que les entreprises demain, que la classe moyenne, que les gens qui travaillent, peuvent déménager en périphérie de la Région bruxelloise et cela crée une paupérisation encore plus grande de la Région bruxelloise», a-t-elle réagi sur Bel RTL. Le MR attend une vraie «offre alternative et une vraie vision sur le transport en commun».

L’ex-ministre Benoît Cerexhe n’a pas dit autre chose. «Sans accord avec les autres Régions, cette mesure aura pour effet de délocaliser les entreprises en dehors de Bruxelles. Un beau cadeau à la Région flamande! «, a-t-il jugé.

La cheffe de groupe N-VA Cieltje Van Achter a dénoncé la discrimination qui viserait la Flandre et la Wallonie, menacés de devoir payer deux fois plus que les citoyens bruxellois. Elle a également mis en garde face au risque d’exode des entreprises. «Bruxelles n’offre pas de production mais des services, qui peuvent facilement être déplacés», a-t-elle souligné, invitant le gouvernement bruxellois à la prudence.

Pour la députée Bianca Debaets (CD&V), il est «incompréhensible qu’il y ait déjà des disputes au sein du gouvernement bruxellois un mois après son installation». Est-cela la bonne gouvernance, demande-t-elle.

Dans l’Echo, le patron des patrons bruxellois, Olivier Willocx juge l’idée d’une telle taxe judicieuse à la condition que les taxes de circulation et de roulage soient déduites pour l’ensemble des automobilistes du pays et que la mesure soit concertée afin notamment d’éviter un report de la circulation sur le ring.