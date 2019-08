P1: Suivez la 3e journée en direct commenté

Simon Dubasin et les Wépionnais accueillent Neffe en ouverture de la 3e journée. À suivre en direct commenté. EdA - Frédéric de Laminne

Le match d'ouverture de cette troisième journée opposera deux rives gauches de la Meuse ce samedi soir puisque Wépion reçoit les Dinantais de Neffe à 20h.

Wépion suit Neffe de près au classement et, si les premiers sont toujours à la recherche de leur première unité, les seconds, eux, espèrent bien décrocher leur première victoire en P1.

Dimanche, le Condrusien, dans la même situation que les Fraisiers, accueille Nismes. Les pensionnaires de la plaine d'Hubinne restent non seulement sur 2 défaites d'entrée de jeu et, surtout, sur un inquiétant ratio de 10 buts encaissés pour zéro marqué. Si le calendrier des Verts n'est certes pas des plus aisés, il leur faut rapidement se relever des deux premiers échecs pour tenter de lancer enfin leur championnat. Nismes, lui, a pris le bon wagon en gagnant la semaine passée à la maison face à Biesme, qui se déplacera de son côté à Loyers, seule équipe à totaliser 4 points après deux journées.

Du côté des actuels leaders, on notera que Rhisnes reçoit Beauraing ce dimanche. Andenne ira à Molignée et Tamines à Profondeville. Pesche - Fernelmont-Hemptinne et Grand-Leez - Chevetogne sont les deux autres rencontres de ce dimanche.

Le programme de la 3e journée de championnat:

Samedi 31/08

Wépion - Neffe (20h)

Dimanche 01/09

Loyers - Biesme (15h)

Rhisnes - Beauraing (15h)

Pesche - Fernelmont-Hemptinne (15h)

Profondeville - JS Tamines (15h)

Condrusien - Nismes (15h)

Grand-Leez - Chevetogne (15h)

Molignée - Andenne (18h)