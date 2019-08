Nicole Gibbs quitte l’US Open avec les honneurs après un cancer: «Toujours su que j’étais une battante»

Nicole Gibbs a été battue dès le premier tour de l’US Open de tennis, mardi à Flushing Meadows. L’Américaine de 26 ans a subi la loi de la Roumaine Simona Halep (WTA 4) 6-3, 3-6 et 6-2.

Désormais classée au 135e rang mondial, la joueuse originaire de l’Ohio n’en quitte pas moins New York avec le sentiment d’avoir remporté une grande victoire. Le 14 mai dernier, elle avait annoncé qu’elle souffrait d’un cancer des glandes salivaires. Opére, elle a dû renoncer à disputer Roland-Garros et Wimbledon. Elle revenue sur le circuit WTA début août à Toronto.

«Je crois que j’ai toujours su que j’étais une battante. Mais effectuer le voyage que j’ai effectué ces derniers mois, pour me poser sur le Stade Armstrong et jouer contre l’une des meilleures dans le jeu, et tenir la distance, je pense que cela ne fait que renforcer ce sentiment en moi», a dit Gibbs après sa rencontre qui a duré 1h51.

«Je vais m’inspirer de ceci, essayer d’avancer dans ce qui me reste de mon année et de ma carrière de joueuse de tennis.»

Gibbs a déclaré que son plus grand défi était «de savoir si je devais m’inquiéter de revenir sur un court ou juste de retrouver ma santé. Je pense qu’il y avait un équilibre à trouver. Il m’a fallu un peu de temps pour comprendre. Okay, j’ai besoin de prendre soin de moi en tant que personne d’abord, puis en tant qu’athlète.»

Gibbs a remporté sept tournois sur le circuit ITF dans sa carrière et ses meilleurs résultats en Grand Chelem sont des troisièmes tours à l’US Open en 2014 et à l’Open d’Australie en 2017.

Il y a un an, en Australie, elle a révélé qu’elle souffrait de dépression ce qui l’a d’abord inquiétée quand elle a eu le diagnostic de cancer.

«La dépression et l’anxiété dans leur ensemble ont été étrangement absentes chez moi depuis cette expérience», a-t-elle précisé. «J’ai été agréablement surprise. J’ai pensé que je pouvais vivre beaucoup plus d’expériences.»

Gibbs a conclu: «J’espère juste que quelqu’un qui traverse un moment difficile peut s’inspirer de mon voyage, sentir que peut-être il peut en faire quelque chose de vraiment positif de la manière dont j’espère l’avoir fait.».