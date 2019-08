Danse avec les stars: le casting se complète avec Clara Morgane

L’animatrice de télévision et ex-star du porno, Clara Morgane, rejoint le casting de la prochaine saison de «Danse avec les stars».

TF1 continue d’égrainer le nom des célébrités qui composeront le casting de la prochaine saison de «Danse avec les stars». Ce mardi, la chaîne a confirmé la présence de Clara Morgane, animatrice, influenceuse et ex-star du porno.

Sami El Gueddari, athlète handisport de haut niveau, a également été annoncé hier.

EXCLU : @HeleneMannarino vous dévoile la nouvelle personnalité qui rejoindra le casting de "Danse avec les Stars" #DALS.

Et il s'agit de @samielgueddari, ancien nageur de l'équipe de France handisport.

?? Les détails dans votre #LaMatinaleLCI cc @DALS_TF1 pic.twitter.com/K3vutVvCkj — LCI (@LCI) August 27, 2019

Avec ces nouveaux noms, le casting se complète. On avait déjà eu la confirmation de la présence de Liane Foly (chanteuse), Moundir (Koh-Lanta), Elsa Esnoult (Les Mystères de l’Amour), Azize Diabate (acteur), Linda Hardy (ex-Miss France) et Hugo Philip (mannequin et influenceur).

Il reste deux places à pourvoir. Selon Puremedias, il s’agirait de Yoann Riou, chroniqueur sportif, et Ladji Doucouré, athlète de haut niveau.