PHOTOS & VIDÉO | WorldSkills: rencontre avec Maxime Cabo, à Kazan

La section Imprimerie de l’institut Saint-Luc de Ramegnies-Chin était une nouvelle fois Clément Dernoncourt dans la catégorie Imprimerie au WorldSkills Kazan. EdA représentée grâce à la passion de l’un de ses étudiants: Clément Dernoncourt.

Le Wattrelosien s’est formé durant l’été à Gosselies, Namur et en Allemagne pour vivre au mieux à la fois sa première émancipation loin de la maison (quasiment à cheval sur Herseaux d’où il prend le train au quotidien) et sa première compétition mondiale.

«En découvrant les épreuves et le temps donné, le premier jour, c’était totalement différent des entraînements et le niveau était beaucoup plus haut qu’à la sélection nationale.»

Diplômé avec la grande distinction en juin, Clément espère pouvoir désormais intégrer les Beaux-Arts de Tournai. Nul doute qu’en atterrissant sur le tarmac de Zaventem, ce jeudi matin, il n’aura pas trop de difficulté à faire valoir son attrait pour le métier dans les prochains jours.