Les sacs-poubelle trouvés dans l’Hermeton contenaient des restes d’une culture de cannabis

Mardi en fin de journée, Jean-Marie Van de Steene, de Romedenne, a fait une désolante découverte sur la route qui relie Vodelée à Romedenne: des dizaines de sacs-poubelle ainsi que d’autres détritus avaient été jetés dans le cours d’eau qui traverse le village, l’Hermeton.

L’échevin de l’environnement et bourgmestre faisant fonction, André Dubois, s’est rendu sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts: «il fallait venir avec un petit camion ou une grosse remorque pour taper tout ça dans l’Hermeton, explique-t-il. J’ai demandé qu’une équipe du service travaux intervienne au plus vite car on annonce des orages et tout cela pourrait être emporté plus loin». Et le premier échevin est très contrarié par cet acte incivique «J’invite toute personne qui aurait vu quelque chose ou qui pourrait donner des informations sur les auteurs à me contacter au 0495 52 00 49 ou à contacter le service environnement de la ville au 071 66 04 08, il faut retrouver les coupables!».

Une fois sur place, on s’est rapidement rendu compte que les sacs, tout comme presque totalité des déchets, provenaient sans équivoque d’une culture de cannabis, l’odeur dégagée sur place ne laissait aucun doute. Les sacs contenaient les tiges sèches des plantes, parfois quelques feuilles ou quelques fleurs non utilisables. Le reste des détritus étaient essentiellement des bouteilles d’engrais, des sacs de terreau, de l’isolant, des ventilateurs hors d’usage, des bacs de culture. Il ne manquait que les lampes au sodium pour compléter la panoplie du producteur de cannabis.